Cina, diplomazia al lavoro per promuivere i Distretti turistici campani

Vincenzo Marrazzo, Coordinatore regionale dei Distretti turistici campani, è dal 14 luglio a Pechino, in Cina, unitamente alla Consigliera regionale Antonella Ciaramella, in rappresentanza dell’Ente Regione, ed Angela Pace, quale Commissario degli EPT campani. La missione, della durata di tre giorni, vede la partecipazione di altre tre regioni – Puglia, Calabria ed Umbria – e la partecipazione dell’Ambasciata Italiana in Cina.Alla presenza dell’Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, il Coordinamento regionale dei Distretti turistici campani parteciperà ad eventi di promozione turistica, con la partecipazione di oltre 200 operatori del turismo cinese, e, soprattutto, sottoscriverà, con la Presidente, dr.ssa Yu Ning Ning di CITS – primo Tour Operator cinese (partecipato dallo Stato e detentore degli Aeroporti statali cinesi) – il primo contratto di incoming turistico con la previsione dell’arrivo in Campania, entro il 31 dicembre di quest’anno, di circa 15.000 turisti asiatici.

Vincenzo Marrazzo si è detto onorato di rappresentare in Cina, attraverso i Distretti turistici, l’intera Regione Campania, con le Sue peculiarità, il Suo Patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico ed ha voluto ringraziare l’Ambasciatore Sequi per l’enorme lavoro di coordinamento nell’organizzazione dell’iniziativa.

L’Onorevole Antonella Ciaramella ha manifestato tutto il Suo entusiasmo per l’iniziativa sottolineando che essa è la prima occasione di promozione territoriale all’estero e che ne succederanno di nuovi. Questo primo contratto non può che essere un importantissimo volano di ulteriori rapporti commerciali.Anche Giovanni Spezzaferri, Presidente del Distretto turistico “Aversa Normanna – Campania Felix”, ha colto con entusiasmo questa iniziativa, ricordando che i sei Comuni aversani aderenti al Distretto, circa due mesi orsono, si sono fatti trovare preparati a tale opportunità, ospitando una delegazione CITS, guidata dal General Manager Zhang ChunLi, alla quale hanno presentato le ricchezze della nostra terra, che hanno talmente colpito la delegazione cinese da intercettare un’importante fetta dei già programmati flussi turistici. Sin da questa prima missione si è colta l’opportunità di promuovere oltre ai nostri monumenti anche le nostre ricchezze enogastronomiche ed artigianali. La Camiceria Comella, per questa occasione, ha reso disponibili prodotti sartoriali (cravatte, foulard e pochette) per promuovere le nostre eccellenze in Cina. Il Distretto come ha già fatto in questo ultimo periodo, e per questo ringrazio tutte le Associazioni, gli Imprenditori e le Amministrazioni comunali che si sono operate in questo senso, deve farsi trovare preparato con l’accoglienza e soprattutto con un portafogli di itinerari turistici adeguato, che promuova sì il nostro Patrimonio storico-culturale ma che valorizzi anche i prodotti del nostro artigianato.