Cina, ecosistema innovazione: opportunità per la Campania

Si è conclusa con successo la missione esplorativa organizzata dalla Regione Campania nella Cina nord-occidentale ed in particolare nella citta’ di Xi’An, nella Regione dello Shaanxi, su invito del Governo della municipalita’ della citta’ cinese famosa per il sito archeologico dell’esercito di terracotta oltre che citta’ natale del Presidente cinese Xi Jinping. La delegazione, guidata da Valeria Fascione, Assessore Regionale all’Internazionalizzazione, Start-up ed Innovazione, che comprendeva rappresentanti di universita’, imprese e start-up, ha rappresentato un primo momento di contatto con una delle aree in maggiore espansione della Cina. Con una popolazione cittadina di circa 9 milioni di abitanti, Xi’An e’ il capoluogo di una regione dove alla ricca tradizione culturale ed al patrimonio artistico di incredibile bellezza si stanno affiancando distretti tecnologici nei settori dell’Information Technology, dell’Aerospazio, della Meccanica e dell’Energia. Lo stesso Presidente cinese si sta facendo fautore nell’area di iniziative di grande importanza come l’apertura da parte della Tsinghua University, una delle piu’ prestigiose della Cina e nel mondo, dell’Institute for Interdisciplinary Information Core Technology che ha il suo principale focus di ricerca nell’Intelligenza Artificiale. La visita e’ cominciata con la partecipazione dell’Assessore Fascione alla sessione governativa di apertura della “Global Key and Core Technology Innovation Conference”, un evento internazionale sull’impatto delle nuove tecnologie sullo sviluppo dei territori, al quale hanno partecipato i rappresentanti di oltre venti regioni tra le piu’ dinamiche a livello mondiale. La delegazione campana ha partecipato poi al “China-Italy Technology Innovation Investment Summit “ed ha avuto una serie di incontri istituzionali con i rappresentanti del Governo della Regione dello Shaanxi e dei distretti industriali dell’High Tech Zone e dell’Aerospazio dove sono state avviate alcune interessanti collaborazioni tra le nostre universita’, incubatori e start up ed i soggetti locali. E’ stato inoltre sottoscritto un primo accordo tra Campania NewSteel, l’incubatore nato dalla collaborazione tra Citta’ della Scienza e Federico II, e l’incubatore dell’Hi-Tech Industrial Development Zone. “La Campania da anni e’ in prima fila tra le regioni italiane nei rapporti con la Cina. Quest’ anno celebreremo il decimo anniversario della attivazione del bilaterale tra Italia e Cina su Scienza e Tecnologia, sviluppo su scala nazionale dell’accordo sottoscritto gia’ nel 2007 tra la Regione Campania e la municipalita’ di Pechino. Accordo che ha portato in questi anni alla nascita di una fitta rete di collaborazioni tra il nostro mondo della ricerca e le nostre imprese e le piu’ dinamiche realta’ cinesi” ha dichiarato Valeria Fascione. “Con questa prima missione nella splendida citta’ di Xi’An – gia’ gemellata con le citta’ di Pompei ed Ercolano – sono state poste le basi che consentiranno ai ricercatori, agli studenti ed agli imprenditori campani di avviare partenariati con realta’ all’avanguardia sullo sviluppo delle piu’ importanti tecnologie emergenti. In un periodo nel quale l’economia in Europa sembra rallentare, l’innovazione e l’internazionalizzazione verso i mercati in espansione sono la base di una strategia vincente”. La Campania sara’ di nuovo presente in Cina con il Sino Italian Exchange Event e con la settimana Italo Cinese della Scienza e Tecnologia che si svolgeranno a Pechino ed a Chengdu dal 25 al 29 novembre.