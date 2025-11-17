Cina, Fiera dell’hi-tech registra 170 mld di yuan in contratti preliminari

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La 27esima Fiera cinese

dell’hi-tech, una delle più grandi esposizioni tecnologiche del

Paese, si è conclusa domenica nella metropoli meridionale cinese

di Shenzhen, facilitando 1.023 progetti di incontro tra domanda e

offerta e di investimento, con un volume di contratti preliminari

superiore a 170 miliardi di yuan (circa 24 miliardi di dollari).

Con il tema “La tecnologia guida lo sviluppo, l’industria integra

la fusione”, l’evento di tre giorni ha attirato oltre 5.000

aziende e organizzazioni da più di 100 Paesi e regioni, e ha

ricevuto oltre 450.000 visitatori.

L’esposizione ha visto il lancio di oltre 5.000 nuovi prodotti,

tecnologie e soluzioni innovative. Erano presenti 22 principali

aree espositive, tra cui attrezzature chiave, intelligenza

artificiale e robotica, grandi attrezzature nazionali, elettronica

di consumo, economia a bassa quota e aerospazio commerciale,

rappresentando le frontiere scientifiche globali e i risultati

dell’innovazione cinese.

Inaugurato nel 1999, l’evento annuale è la più grande e influente

fiera della scienza e della tecnologia in Cina.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-