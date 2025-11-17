Cina, Fiera dell’hi-tech registra 170 mld di yuan in contratti preliminari

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La 27esima Fiera cinese
dell’hi-tech, una delle più grandi esposizioni tecnologiche del
Paese, si è conclusa domenica nella metropoli meridionale cinese
di Shenzhen, facilitando 1.023 progetti di incontro tra domanda e
offerta e di investimento, con un volume di contratti preliminari
superiore a 170 miliardi di yuan (circa 24 miliardi di dollari).
Con il tema “La tecnologia guida lo sviluppo, l’industria integra
la fusione”, l’evento di tre giorni ha attirato oltre 5.000
aziende e organizzazioni da più di 100 Paesi e regioni, e ha
ricevuto oltre 450.000 visitatori.
L’esposizione ha visto il lancio di oltre 5.000 nuovi prodotti,
tecnologie e soluzioni innovative. Erano presenti 22 principali
aree espositive, tra cui attrezzature chiave, intelligenza
artificiale e robotica, grandi attrezzature nazionali, elettronica
di consumo, economia a bassa quota e aerospazio commerciale,
rappresentando le frontiere scientifiche globali e i risultati
dell’innovazione cinese.
Inaugurato nel 1999, l’evento annuale è la più grande e influente
fiera della scienza e della tecnologia in Cina.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-