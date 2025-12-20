Cina, Grimaldi: accordo con l’istituto bancario di Pechino per una flotta green e all’avanguardia

Grimaldi Euromed S.p.A., società del Gruppo Grimaldi, ha siglato un accordo di finanziamento con Bank of China – Filiale di Milano, destinato alla copertura parziale dell’acquisto della nuova nave Grande Melbourne.

L’operazione, relativa a un importo di € 57 milioni e con durata di 10 anni, sostiene l’ampio piano di investimenti della compagnia di navigazione partenopea per il potenziamento ed ammodernamento della propria flotta.

La Grande Melbourne è, infatti, la quinta di 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre USD 1,6 miliardi.

Presa in consegna lo scorso ottobre ed impiegata su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico, la Grande Melbourne può trasportare oltre 9.000 CEU (Car Equivalent Units) con un ridotto impatto ambientale. Grazie a tecnologie di ultima generazione, è in grado di ridurre significativamente l’indice di emissioni di CO2 per carico trasportato – fino al 50% rispetto a quello delle unità PCTC della precedente generazione.

La nave ha anche ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready del RINA (Registro Italiano Navale), che certifica che potrà essere convertita in una fase successiva all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. È, inoltre, predisposta per la fornitura di energia elettrica da terra durante l’ormeggio (cold ironing), che costituisce, laddove disponibile, un’alternativa più sostenibile al consumo di carburanti tradizionali durante le soste in porto.

Bank of China – Filiale di Milano sottolinea che l’accordo di finanziamento con il Gruppo Grimaldi conferma la crescente attenzione dell’Istituto per l’economia del mare e per il supporto alle imprese italiane, rafforzando ulteriormente l’impegno a favore del tessuto imprenditoriale locale, che nel 2025 beneficerà di nuove erogazioni per un importo complessivo superiore a 350 milioni di euro.

“Con l’accordo di finanziamento destinato all’acquisto della Grande Melbourne, Bank of China – Filiale di Milano dimostra di credere nell’importante programma di rinnovamento della flotta e di potenziamento dei servizi marittimi in chiave green del Gruppo Grimaldi”, ha dichiarato Diego Pacella, Amministratore Delegato del gruppo armatoriale partenopeo. “Auspichiamo che questa partnership possa proseguire e rafforzarsi nel tempo nel segno di valori condivisi, come quello della sostenibilità”.