Cina, il Made in italy vale 1,7 miliardi: timori per l’emergenza Coronavirus

“La Cina è l’ottava destinazione dell’export del fashion italiano: con 1,7 miliardi pesa il 4% e cresce del 5% in un anno, numeri importanti che testimoniano l’importanza di contenere il più possibile le ricadute di questa emergenza per il business delle nostre imprese”, e questo perché “il Coronavirus purtroppo sta già avendo i primi effetti sugli scambi, in particolare per le imprese attive con partner cinesi”. A dirlo è il presidente di Promos Italia (La struttura nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione) Giovanni Da Pozzo. In generale il settore export della moda, business da 42 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2019, cresce del 6% rispetto all’anno precedente. Lo dice un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Promos Italia su dati Istat. In particolare sono aumentate le esportazioni di abbigliamento (+7,6%) che superano i 14 miliardi di euro, di borse (+12,8%) con 9,5 miliardi, di calzature (+5,4%) con 8 miliardi circa e di maglieria (+6,3%) con 2,7 miliardi. I tre maggiori partner italiani del 2019 sono la Svizzera (14% del totale, +55,2%) che sorpassa Francia (10,4%, +5,5%) e la Germania (8,4%). La nazione elvetica è il principale partner per articoli di abbigliamento, borse e pelletteria, Hong Kong eccelle per abbigliamento sportivo e pellicce, la Germania è prima destinazione per tessuti e per camicie, T-shirt e intimo, la Francia per maglieria e tappeti, gli Stati Uniti per biancheria per la casa, la Romania per filati, passamanerie e bottoni. Crescono anche le esportazioni verso Corea del Sud (+14,7%), Giappone (+10,8%) e Stati Uniti (+7,8%). Stando ai dati, i maggiori esportatori italiani sono Firenze per calzature e pelletteria e Milano per abbigliamento. Il capoluogo toscano cresce del 55,1% in un anno, Milano del 7%. Terza Vicenza, +2,9%. Superano il miliardo di export anche Treviso, Prato, Reggio Emilia, Verona, Bologna, Piacenza, Biella e Como: la provincia piemontese è prima per fibre tessili, Prato invece leader per tessuti.