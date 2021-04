Cina, inaugurato il Padiglione Italia alla China Food & Drinks Fair

Ha preso il via il 7 aprile scorso, presso la Western China International Expo City di Chengdu, la 104esima edizione della China Food & Drinks Fair, una delle più grandi manifestazioni fieristiche in Cina per quel che riguarda il mercato vitivinicolo.

Il Consolato Generale d’Italia a Chongqing partecipa con un padiglione che si estende su una superficie di 192 metri quadrati, il Padiglione Italia, inaugurato ufficialmente il 7, in concomitanza con l’apertura dell’evento fieristico. Il nostro Paese è presente con le sue eccellenze, grazie anche a un gruppo di aziende italiane che propongono alcuni dei migliori vini della nostra penisola.

È il Console Generale d’Italia a Chongqing, Guido Bilancini, a tagliare il nastro del Padiglione Italia. “L’Italia è il più grande produttore di vino al mondo, con una produzione annuale di 4,66 miliardi di litri”, ha dichiarato, sottolineando anche le enormi potenzialità del mercato cinese e la buona reputazione che i prodotti italiani vantano in tutto il mondo.

Dai dati sui vini italiani per l’intero anno 2020 pubblicati dall’Istat si evince che fino allo scorso anno le aziende legate alla viticoltura in Italia erano circa 310.000. Il valore delle vendite dello scorso anno è stato di 13,4 miliardi di euro; mentre le esportazioni si sono attestate a 6,29 miliardi di euro, in calo del 2,2% rispetto al 2019, a partire dagli ultimi due mesi del 2020 le esportazioni di vini italiani hanno registrato una ripresa significativa. Lo scorso anno, ad esempio, il valore delle esportazioni di vini italiani in Cina ha raggiunto i 98 milioni di euro.