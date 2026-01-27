Cina, il turismo contribuisce per oltre un terzo al Pil di Hainan

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore turistico di Hainan ha aumentato in modo significativo la sua visibilità internazionale negli ultimi cinque anni, contribuendo per il 33,4% al PIL della provincia, secondo la sessione annuale dell’Assemblea provinciale del popolo di Hainan.

La provincia tropicale ha accolto oltre 100 milioni di visite turistiche nel 2025, inclusi 1,5 milioni di visitatori in entrata, in aumento del 35,2% su base annua, secondo il rapporto sul lavoro del governo.

L’avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan il 18 dicembre 2025 si è distinto come una delle misure più rilevanti. Entro il primo mese, indicatori chiave come la circolazione delle merci e il flusso del traffico hanno mostrato un miglioramento significativo.

Nel 2025, gli arrivi senza visto sono aumentati del 64% su base annua, il numero di imbarcazioni per la navigazione internazionale in entrata e in uscita dai porti è cresciuto del 19,6%, e le vendite duty-free offshore sono salite del 46,8%.

Negli ultimi cinque anni, anche le infrastrutture e i prodotti turistici della provincia più meridionale della Cina hanno registrato una rapida espansione. Hainan ha aggiunto due resort turistici a livello nazionale e una nuova area panoramica di livello 5A.

Nel 2026 Hainan si concentrerà sull’espansione dei consumi legati al turismo marittimo, aerospaziale e delle foreste pluviali. Saranno introdotte nuove misure per stimolare ulteriormente la spesa turistica, diversificare le attività culturali, turistiche e sportive, e migliorare le aree panoramiche e i servizi correlati.

Le autorità prevedono inoltre che il totale delle visite turistiche nazionali e internazionali cresca di circa l’8% nel 2026, con il turismo in entrata che dovrebbe registrare incrementi particolarmente significativi.

