Cina impone dazi su prodotti lattiero-caseari Ue fino al 42,7%

Milano, 22 dic. (askanews) – La Cina ha annunciato l’introduzione di dazi provvisori fino al 42,7% su una serie di prodotti lattiero-caseari provenienti dall’Unione europea. In una dichiarazione del ministero del Commercio cinese, Pechino ha affermato che le sovvenzioni della Ue per i prodotti lattiero-caseari hanno causato “danni sostanziali” all’industria nazionale. I prodotti colpiti dai dazi anti-sovvenzioni includono formaggi freschi e lavorati, nonché alcuni tipi di latte e panna.

L’iniziativa rischia di riaccendere le tensioni sugli scambi commerciali con l’Unione e rientra in un’indagine contro le sovvenzioni avviata da Pechino nell’agosto del 2024. I dazi variano dal 21,9% al 42,7%, con le aziende “che hanno collaborato all’indagine” soggette a dazi del 28,6% e quelle che “non hanno collaborato” soggette all’aliquota massima del 42,7%.