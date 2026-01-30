Cina, in crescita i ricavi del settore culturale, nel 2025 +7,4%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria culturale cinese ha mantenuto una crescita stabile nel 2025, dimostrando forte resilienza e vitalità, secondo i dati diffusi venerdì dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

I ricavi operativi combinati delle principali imprese culturali hanno raggiunto quasi 15.210 miliardi di yuan (circa 2.180 miliardi di dollari) nel 2025, in aumento del 7,4% su base annua.

Nel dettaglio, per settore, i ricavi dell’industria manifatturiera culturale sono aumentati dello 0,6% su base annua, attestandosi a quasi 4.110 miliardi di yuan, il commercio all’ingrosso e al dettaglio è cresciuto del 4% raggiungendo i 2.530 miliardi di yuan, mentre i servizi sono aumentati del 12%, fino a 8.580 miliardi di yuan.

“I servizi culturali hanno svolto un solido ruolo di sostegno”, ha riferito Pan Xuhua, statistico dell’NBS, osservando che le imprese dei servizi culturali hanno contribuito per l’88,3% alla crescita complessiva dei ricavi delle principali aziende culturali.

I settori caratterizzati da nuove forme commerciali, come l’editoria digitale e la pubblicità online, hanno visto i ricavi aumentare del 14,3% fino a quasi 6.830 miliardi di yuan, a un ritmo superiore di 6,9 punti percentuali rispetto all’andamento complessivo.

Anche la redditività dell’industria culturale è migliorata lo scorso anno, con gli utili delle principali imprese culturali in crescita del 6,5% su base annua, fino a 1.380 miliardi di yuan.

Questi dati dell’NBS si basano su un’indagine sulle imprese culturali con ricavi annui pari o superiori a 20 milioni di yuan, nonchè su quelle che soddisfano altri criteri definiti dall’NBS.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-