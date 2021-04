Cina, inaugurata la sezione italiana alla biblioteca di Guangzhou

Alla presenza dell’Ambasciatore Luca Ferrari, è stata inaugurata lunedì 19 aprile la nuova sezione di libri italiani presso la Guangzhou Public Library, con una donazione di circa 400 volumi. La Biblioteca è un importante centro di riferimento nel panorama culturale della città di Guangzhou, collocata nel cuore dell’area turistico-culturale della città, è frequentata giornalmente da decine di migliaia di persone. La nuova sezione italiana è parte di una serie di attività di cooperazione già in atto da anni tra Biblioteca e Consolato Generale d’Italia. L’auspicio è che i lettori cinesi possano comprendere meglio, attraverso la lettura, il nostro paese, la storia, la cultura e la società italiane. Tra i libri donati, versioni in lingua originale e traduzioni in cinese di famose opere italiane, classici, libri su arte, cultura e gastronomia, poesie e romanzi contemporanei, oltre a libri per bambini e fumetti. L’evento, in forma ridotta per i limiti ancora imposti dalle misure anti-pandemia, ha visto la partecipazione, oltre che delle autorità locali e del Direttore Generale della Guangzhou Library, Fang Jiazhong, anche di alcuni rappresentanti della comunità d’affari italiana in Cina e di accademici cinesi e italiani nonché di appassionati di lingua e cultura italiana tra i quali i cantanti lirici attivi in città. La sezione italiana potrà anche essere utile ai concittadini italiani che vivono in città.