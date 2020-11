Cina, inaugurato il centro polifunzionale creato da Renzo Piano

E’ stato recentemente inaugurato il complesso multifunzionale denominato Tianmuli a Hanghzou. Il complesso è stato interamente progettato dall’architetto Renzo Piano, che ne ha seguito anche la direzione dei lavori. Il distretto polifunzionale e’ composto da 17 edifici, per un totale di 230.000 m2 di superficie coperta. La maggior parte degli edifici sono disposti lungo il perimetro del sito e racchiudono al centro uno spazio verde protetto, la “City Lobby”: una piazza aperta per favorire gli incontri e le attivita’ esterne. Gli edifici che circondano la piazza utilizzano passaggi pedonali per intersecarsi a vicenda, mentre gli atrii di ciascun edificio si affacciano verso l’interno della piazza pubblica. Il distretto comprende una galleria d’arte, vari spazi per eventi, negozi e uffici di vari marchi, una grande libreria, un supermercato, un albergo, ristoranti e bar. Le facciate prospicienti la “City Lobby” sono costituite da una combinazione tra vetro, pannelli di alluminio, cemento architettonico e verde verticale. Inoltre, svariati piccoli padiglioni modulari saranno adibiti a serre, padiglioni espositivi o negozi al dettaglio. Alla costruzione del complesso ha partecipato anche il Dottor Group, un’azienda italiana di eccellenza che ha realizzato un “calcestruzzo architettonico” di altissima qualita’.