Cina, inaugurato il sito per i servizi internazionali del porto di Hainan

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il portale dei servizi internazionali del Porto di libero scambio di Hainan (FTP) (en.hainan.gov.cn) è stato ufficialmente inaugurato lunedì, segnando un significativo passo avanti nel miglioramento della comodità per gli stranieri che investono, lavorano, vivono e viaggiano nella provincia insulare di Hainan, nel sud della Cina.

Il sito multilingue integra servizi e informazioni per gli stranieri, offrendo contenuti in lingue quali inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo e arabo.

E’ suddiviso in sette sezioni principali con 29 categorie secondarie che coprono diverse esigenze come investimenti, occupazione e turismo.

Integrando 29 sistemi aziendali e siti legati agli stranieri in tutta Hainan, il portale è una piattaforma unica per 44 servizi ad alta frequenza e 95 voci individuali. Le offerte principali includono guide e punti di accesso per la registrazione delle imprese, appuntamenti medici, politiche di viaggio senza visto, permessi di lavoro e guide alle aree panoramiche.

Il portale precede l’avvio delle operazioni doganali speciali dell’FTP di Hainan in tutta l’isola, previsto per giovedì, una mossa storica nell’apertura ad alto standard della Cina.

Un funzionario ha affermato che il governo continuerà a ottimizzare le funzioni e i contenuti del portale per migliorare l’efficienza e la comunicazione internazionale.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-