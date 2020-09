Cina, industria: Italia protagonista alla Ciif 2020 di Shanghai

Dal 15 al 19 settembre avrà luogo a Shanghai la 22esima edizione della China International Industry Fair, la più influente manifestazione internazionale nel settore industria di tutta la Cina. Si tratta del primo grande evento fieristico di respiro internazionale organizzato in Cina dallo scoppio dell’epidemia di COVID-19. Alla CIIF l’Italia potrà contare su una partecipazione di elevato profilo, con 47 aziende italiane riunite in un Padiglione Nazionale, coordinato dalla Camera di Commercio Italiana in Cina con il sostegno di Agenzia ICE e di tutta la rete diplomatico-consolare italiana in Cina. A esse si aggiungono inoltre 11 aziende italiane presenti nel sito espositivo. A margine della CIIF, la Camera di Commercio Italiana in Cina inaugurerà la prima Settimana della Meccanica Italiana in Cina (Week of Italian Mechanical Engineering in China – WIMEC), volta a valorizzare le eccellenze italiane del settore. La WIMEC proseguirà nel mese di ottobre con diversi eventi in tutta la Cina.