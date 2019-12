Cina, Intesa Sanpaolo prima banca straniera a svolgere Wealth Management

Grazie all’ottenimento da parte delle Autorita Locali della Fund Distribution License, Intesa Sanpaolo è la prima banca straniera a svolgere attivita di Wealth Management in Cina attraverso una propria societa, YI TSAI (“Talento Italiano”), appartenente al perimetro della Divisione International Subsidiary Banks. Lo ha reso noto la Cà de Sass con un comunicato. La societa costituita nel 2016 puo ora dare avvio ad una piena operatività, conclusa la fase pilota svolta nell’area della Citta di Qingdao, Pilot Zone per lo sviluppo delle attivita di Wealth Management in Cina. Intesa Sanpaolo ha firmato nel marzo scorso un importante Memorandum of Understanding con la Municipalità di Qingdao per lo sviluppo della suddetta Pilot Zone, alla presenza del Presidente Xi Jinping e del premier italiano Giuseppe Conte in occasione della visita di stato in Italia del Presidente cinese. L’avvio operativo della societa, con il taglio del nastro previsto nella notte italiana (il 12 mattina in Cina) alla presenza delle piu importanti autorita locali e di Antonello Piancastelli, Chairman di YI TSAI, in rappresentanza del Gruppo, costituisce la prima attuazione concreta di tale collaborazione. La società, ricorda il comunicato, è interamente controllata da Intesa Sanpaolo e rappresenta il cuore della strategia per l’offerta di prodotti finanziari alla clientela di alto profilo della Repubblica Popolare Cinese, per cui se ne prevede una graduale espansione nelle altre Province. YI TSAI in accordo con la licenza ottenuta distribuirà Public Funds e Privately Distributed Funds, accuratamente selezionati nell’offerta di Penghua (societa partecipata da Eurizon Capital) e delle migliori societa di Asset Management in Cina. L’attivita di distribuzione sarà affidata alla rete di Financial Advisor di YI TSAI, organizzata e governata sulla base delle best practice del Gruppo Intesa Sanpaolo. La particolare significatività del risultato ottenuto è stata riconosciuta al Gruppo Intesa Sanpaolo anche dalla Fondazione Italia Cina che ha deciso di premiare il Gruppo nell`ambito degli annuali China Awards 2019. Durante la cerimonia del 10 dicembre, Intesa Sanpaolo è stata insignita del premio “Via della Seta: un riconoscimento a realtà italiane che si distinguono in particolar modo per il lungo e significativo percorso di crescita e sviluppo negli anni rispetto al mercato cinese”. Alla cerimonia ha partecipato e ritirato il premio Paola Angeletti, Responsabile della Divisione International Subsidiary Banks, che ha ricordato l`importanza dello sviluppo delle attività di Wealth Management in Cina nell`ambito del piano di impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo. “E` motivo di soddisfazione – ha sottolineato Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo – affermarci come la prima banca straniera a poter sviluppare attività di wealth management in Cina grazie all`ottenimento della Fund Distribution License. Dopo l`avvio dell`operatività nell`area pilota di Qingdao, ci concentreremo sull`espansione in altre province della Repubblica Popolare con filiali dedicate e allo sviluppo di un`offerta sempre più attrattiva per il mercato cinese, avvalendoci di partner di primario livello. Con questa iniziativa vogliamo offrire alla clientela ad alto profilo, servizi di consulenza finanziaria a 360 gradi finalizzati alla gestione e alla pianificazione del risparmio in ottica di lungo periodo, forti delle nostre competenze e della nostra credibilità riconosciuta dalle principali istituzioni finanziarie internazionali. Con YI TSAI – ha concluso messina – riteniamo aver compiuto un passo significativo per lo sviluppo internazionale di Intesa Sanpaolo nel campo del Wealth Management”