Cina, lavorazione del vetro: collettiva italiana alla fiera di Shanghai

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – in collaborazione con GIMAV, Associazione italiana dei fornitori macchine, impianti, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del vetro – organizza una partecipazione collettiva italiana alla fiera China Glass 2021, che si terrà a Shanghai (Cina) dal 6 al 9 maggio 2021 presso lo Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). La manifestazione è dedicata sia ai macchinari ed accessori per il vetro piano e cavo, sia al prodotto finito. rappresenta per le aziende italiane del settore un’ottima occasione per stabilire nuovi contatti o approfondire rapporti già avviati con aziende dell’estremo oriente in un mercato in via di sviluppo e in continua espansione, fertile per l’export del Made in Italy. Da non sottovalutare inoltre la possibilità di comprendere da vicino le esigenze merceologiche e tecnologiche delle aziende locali, utili per lo studio del posizionamento sul mercato cinese.