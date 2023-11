Cina, Oms: timori per aumento malattie respiratorie, chieste notizie

Roma, 23 nov. (askanews) – L’Organizzazione mondiale della sanità si è detta preoccupata per l’aumento delle malattie respiratorie in Cina e ha chiesto alla popolazione di “adottare misure protettive”, in un comunicato stampa pubblicato su Twitter).

“L’Oms ha inviato una richiesta ufficiale alla Cina per ottenere informazioni dettagliate sull’aumento delle malattie respiratorie e dei focolai di polmonite segnalati nei bambini”, si legge nella dichiarazione in cui si raccomanda di assumere “misure per ridurre il rischio di malattie respiratorie”.

Dopo che le autorità cinesi e i media cinesi hanno segnalato un aumento delle malattie respiratorie, comprese epidemie di polmonite non diagnosticata tra i bambini nel nord della Cina, il 22 novembre l’Oms ha richiesto ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché risultati di laboratorio su queste epidemie segnalate nei bambini, attraverso il meccanismo del Regolamento Sanitario Internazionale. L’organizzazione “ha inoltre richiesto ulteriori informazioni sulle recenti tendenze nella circolazione di agenti patogeni noti, tra cui l’influenza, la SARS-CoV-2 (il virus che causa il Covid-19), l’RSV che colpisce i neonati e il Mycoplasma pneumoniae, nonché sul grado di congestione del sistema sanitario”, precisa ancora il comunicato.