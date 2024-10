Cina presenta ricorso al Wto contro dazi Ue su auto elettriche

Roma, 30 ott. (askanews) – La Cina ha presentato ricorso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i dazi Ue sulle importazioni di veicoli elettrici decisi ieri dalla Commissione europea. “La Cina continuerà ad assumere tutte le misure necessarie per salvaguardare in maniera risoluta gli interessi legittimi delle imprese cinesi”, ha affermato il ministero del commercio del Dragone, secondo quanto riporta il South China Morning Post dopo aver presentato la procedura presso l’organismo di risoluzione delle dispute commerciali presso l’organizzazione internazionale.

Anche la Cina, come la commissione Ue, ieri, dopo l’annuncio sui dazi, ha puntualizzato che le trattative proseguono, con l’obiettivo di risolvere la controversia. “Ci auguriamo che la parte europea collabori in maniera costruttiva per raggiungere una soluzione accettabile, per entrambe le parti, appena possibile e per evitare Una escalation delle frizioni”, ha aggiunto al ministero.

Precedentemente il ministero degli Esteri cinese aveva affermato che le procedure in base alla quali si è mossa la Commissione rappresentano “tipicamente un atto di protezionismo, che danneggerà le forniture, la cooperazione tra Cina ed Europa e gli interessi dei consumatori europei”.