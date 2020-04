Cina, primo webinar dell’ambasciata italiana per le imprese interessate al mercato asiatico

Si è tenuto a Pechino il primo webinar interamente dedicato all’imprenditoria italiana interessata al mercato cinese, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia ICE. Oltre mille le aziende di ogni dimensione e da tutte le regioni d’Italia che si sono gratuitamente registrate a partecipare, rappresentando larga parte dei settori merceologici di punta del “made in Italy” in Cina. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un ciclo di video-conferenze interattive promosso dal MAECI e dall’ICE per fornire alle imprese informazioni e aggiornamenti sulle opportunità esistenti in mercati prioritari per l’export italiano, come quello cinese, e sugli strumenti che il Sistema Italia mette a disposizione per favorire le strategie di internazionalizzazione nella fase di ripresa successiva all’attuale crisi sanitaria ed economica. I partecipanti sono stati contemporaneamente collegati in telepresenza con la Farnesina per gli interventi introduttivi del sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, del presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro, e del direttore generale per la Promozione del Sistema Paese, Ambasciatore Lorenzo Angeloni, e con le sedi a Pechino dell’Ambasciata d’Italia e dell’Ufficio ICE, realizzando una vera e propria assemblea virtuale moderata dall’Ambasciatore d’Italia in Cina, Luca Ferrari.