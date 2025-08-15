Cina, ranking Arwu-Shanghai: Sapienza primo ateneo in Italia

La Sapienza si conferma per il quarto anno consecutivo in vetta alla classifica Academic Ranking of World Universities (Arwu), pubblicata il 15 agosto 2025 a cura dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, collocandosi come primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150. “Per la quarta volta consecutiva Sapienza conferma il prestigio guadagnato negli anni nel panorama universitario internazionale – afferma in una nota la rettrice Antonella Polimeni – raggiungendo un risultato importante per un ateneo pubblico dai grandi numeri e con una vocazione generalista come il nostro, molto differente rispetto ai modelli anglosassoni con finanziamenti assai più ingenti. La varietà degli ambiti disciplinari e l’eccellenza delle attività di ricerca, che hanno un grande peso nel ranking Arwu, sono gli elementi trainanti di questa ottima performance della Sapienza che rappresenta il frutto dell’impegno e del lavoro di una comunità accademica ampia. A tutte e tutti va il mio ringraziamento”. Arwu – viene spiegato – considera le migliori 1000 università mondiali su oltre 2500 censite e circa 18.000 stimate al mondo. I parametri di valutazione sono 6: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Questi parametri sono poi correlati con lo staff accademico, dando un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%). A livello globale, il primo posto della classifica è occupato da 23 anni dall’Università di Harvard, mentre la Stanford University e il Mit detengono rispettivamente la seconda e la terza posizione.