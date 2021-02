Cina: rapporto Fondazione Italia-Cina, sempre più mercato sbocco per pmi

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – La Cina è vista sempre più come un mercato di sbocco da parte delle piccole e medie imprese italiane. E fra le imprese c’è una sostanziale fiducia nelle prospettive di crescita della Cina nei prossimi cinque anni e una percezione del Paese come il più importante nel contesto delle economie emergenti. E’ quanto emerge da un rapporto della Fondazione Italia-Cina sul ruolo delle pmi nelle relazioni fra i due Paesi. Dal rapporto emerge una visione positiva della Cina come opportunità. “Il 2021 sarà un anno di svolta per lo stato di salute di molti operatori economici e per le opportunità da cogliere nel rinnovato contesto di una Cina che promuove i consumi interni e favorisce le relazioni internazionali”, sottolinea il presidente della Fondazione Italia Cina, Mario Boselli.