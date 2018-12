Cina, si rafforzano i rapporti tra la Sardegna e Hainan

La Settimana italo-cinese dell’Innovazione si è svolta in quattro città italiane dal 4 al 6 dicembre. Dopo l’inaugurazione istituzionale a Milano il 4 dicembre, il 5 ed il 6 dicembre si sono tenuti due focus territoriali tematici: il primo a Roma su Digital Transformation for Health and Smart Culture e il secondo a Cagliari incentrato su New frontiers of ICT, Physics and Astrophysics. Il 6 dicembre si è inoltre tenuto a Napoli il “Sino-Italian Exchange Event”, collegato ad un programma pluriennale di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina promosso dalla Regione Campania. “E’ con grande soddisfazione – si legge in una nota del Consolato Generale d’Italia a Canton – che abbiamo seguito in particolare la tappa di Cagliari, durante la quale si sono rinsaldati i rapporti già esistenti tra la Sardegna e Hainan. Con la partecipazione di Zhu Donghai, Deputy General Manager dello Science and Technology Department della provincia di Hainan si è mosso infatti un altro passo avanti nello sviluppo della collaborazione tra le due isole. Uno sviluppo che speriamo sarà rinsaldato ulteriormente da un volo diretto che Hainan Airlines prevede di avviare il prossimo anno tra Cagliari e Hainan”.