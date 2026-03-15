Cina, storico trionfo di Antonelli nel Gp di F1 a Shanghai: è il primo italiano da 20 anni

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. È il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è diventato il più giovane autore di pole position della storia della Formula 1, ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell. Primo podio con la Ferrari per Lewis Hamilton, terzo dopo un lungo duello interno con l’altra rossa di Charles Leclerc.