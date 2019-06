Cina, successo per la masterclass “True Italian Taste”

Grande successo per la prima edizione della Masterclass “True Italian Taste” organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, sezione di Guangzhou. “True Italian Taste” è un progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Assocamerestero (l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane nel mondo) in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero, ed è parte del programma “The Extraordinary Italian Taste “. True Italian Taste mira a promuovere gli autentici prodotti alimentari italiani in Cina, tentando di arginare il problema dell’Italian Sounding.

La Masterclass ha offerto ai partecipanti un excursus sulle normative e certificazioni designate dal Ministero, relativamente ai prodotti alimentari italiani, nello specifico DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), rimarcando le peculiarità della Cucina Italiana, declinate in una straordinaria combinazione di varietà, alta qualità della materia prima ed eccezionali sapori.

Per questa particolare occasione è stato scelto un professionista del settore, ossia un qualificato Chef Italiano, il quale, utilizzando esclusivamente prodotti italiani certificati Dop e Igp, ha creato una ricetta originale tipica della cucina italiana di qualità: “Pacchero di Gragnano su fonduta di Taleggio con pomodorini confit e salsa di basilico”.

Gli ospiti hanno avuto la possibilità di assaggiare un vero piatto italiano, scoprendo i sapori della cucina italiana ed entrando in contatto con gli autentici prodotti italiani certificati, acquisendo così maggiore consapevolezza su come riconoscere l’autenticità a dispetto del prodotto “sounding”.

Il piatto inoltre è stato abbinato ad alcuni vini italiani, anch’essi certificati, e sono state fornite indicazioni alla platea in base alla tipologia del vino e vitigno, e alle specificità degli abbinamenti, in riferimento al piatto creato.

All’evento hanno partecipato anche il console generale d’Italia a Guangzhou, Lucia Pasqualini, e il segretario generale della Cicc, Giulia Gallarati.