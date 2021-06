Cina, successo per la prima edizione dell’Innovation Investment Day

Si è svolta lo scorso 17 giugno la prima edizione del China-Italy Innovation Investment Day di Chinastone Group, società cinese leader nel campo dei servizi industriali, e LVenture Group, holding di partecipazioni quotata in Borsa e tra i principali operatori early stage venture capital a livello europeo. L’evento, tenutosi presso l’headquarter di Chinastone Group a Qingdao alla presenza dei rappresentanti istituzionali della città e in collegamento da remoto con l’Hub di LVenture Group a Roma, ha visto inoltre la partecipazione della Fondazione Italia Cina e di V-Next, piattaforma per il matching di investimenti nel campo dell’innovazione della Borsa di Shenzhen. L’appuntamento, dedicato all’analisi delle opportunità di investimento in Europa e in Italia e all’approfondimento dei recenti sviluppi del mercato cinese, ha rappresentato la prima iniziativa congiunta di Chinastone Group e LVenture Group a seguito dell’accordo quadro di collaborazione siglato lo scorso agosto. In forza della partnership, Chinastone supporta le startup di portafoglio di LVenture Group nell’accesso al mercato cinese e nella raccolta di capitali, con l’obiettivo di accelerare la loro espansione internazionale.

“Le imprese cinesi ed europee dovrebbero dare maggior valore alla circolazione e la sinergia di tecnologie, capitali e parchi industriali e sfruttare le migliori risorse dei loro partner locali per valorizzare i rispettivi punti di forza. Attraverso il consolidamento di partnership di rilievo, abbiamo l’intento di condividere, creare e affrontare nuove sfide insieme. Lo scopo di questo evento non è solo quello di un incontro tra i nostri rappresentanti ma, soprattutto, è quello di inaugurare una nuova piattaforma per gli investimenti e la cooperazione industriale Cina-UE. L’obiettivo è quello di creare un nuovo ecosistema transnazionale, in modo che le industrie, i capitali, i talenti e le varie risorse internazionali possano spostarsi più agevolmente e creare facilmente nuove partnership, per ottenere un valore maggiore per tutti”, ha affermato Wenfeng Zhang, CEO di Chinastone Industrial Services Group.