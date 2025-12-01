Cina, turisti italiani sperimentano la nuova passerella sospesa di Chongqing

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quando la turista italiana Raffaella Georgy Fidanza ha messo piede sull’E’ling Cliffside Walkway, recentemente inaugurata a Chongqing, si è fermata – non per scattare una foto, ma per guardare. “Per la prima volta, si riesce a decifrare davvero Chongqing”, ha affermato. “Non è una città piatta che si espande verso l’esterno come in Europa. Si alza, scende e si piega in ogni direzione”.

La sua reazione spiega bene il motivo per cui la passerella sospesa, lunga 460 metri e inaugurata ufficialmente il 12 novembre, è diventata immediatamente una delle attrazioni più discusse della città.

Incastonata tra i 20 e i 30 metri da terra lungo un ripido dirupo, la passerella offre una prospettiva, da metà della montagna, sul fiume Jialing e sul celebre skyline stratificato di Chongqing.

Dalla sua apertura, ha attirato più di 15.000 visitatori al giorno, trasformandosi rapidamente in una calamita per fotografi e viaggiatori.

Tra i turisti, Andrea Alessandri e Roberta Pitzalis hanno descritto l’esperienza come “visivamente disorientante nel miglior modo possibile”.

Alessandri ha osservato che la maggior parte delle megalopoli globali enfatizza l’ampiezza, mentre Chongqing enfatizza l’altezza. “Se guardi in basso c’è un treno. Se guardi in alto c’è un’autostrada. Se guardi di lato c’è un quartiere scolpito nella roccia. Questa passerella ti trasporta in mezzo a questa conversazione verticale”, ha dichiarato l’uomo.

Pitzalis, specializzata in fotografia architettonica, ha aggiunto che la struttura stessa è un soggetto affascinante. “Si fonde con il dirupo, e dà la sensazione di camminare dentro il paesaggio, non sopra di esso. E’ magia”.

Un’altra turista, l’artista visiva italiana Elena Givone, ha affermato che il progetto riflette lo sforzo di Chongqing nel progettare spazi pubblici “che aiutino le persone che vengono da fuori a leggere la complessa topografia della città, piuttosto che semplicemente ammirarla”.

La passerella in acciaio fa parte di un sentiero di 9,3 chilometri posizionato a metà montagna e che collega il parco Fotuguan e il parco E’ling, un giardino secolare con residenze diplomatiche risalenti al periodo bellico. Il numero di visitatori italiani a Chongqing è in crescita, grazie alla politica cinese di ingresso senza visto per i cittadini italiani e ai nuovi voli diretti tra Chongqing e l’Italia.

“Chongqing premia la curiosità”, ha dichiarato Fidanza. “Bisogna guardare in alto, in basso e di lato. La passerella è il luogo perfetto per cominciare”.

Mentre le immagini provenienti dalla E’ling Cliffside Walkway si diffondono sui social media, Chongqing sta emergendo non solo come destinazione turistica, ma come una rivelazione geografica – una che sfida le aspettative su cosa può essere una città moderna.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-