Cina, un hub virtuale per il made in italy: il progetto di Ice e Alibaba

Favorire l’export delle imprese italiane sostenendo la diffusione dei prodotti parallelamente alla cultura del Made in Italy in Cina attraverso l’innovazione digitale. Sono questi gli obiettivi della partnership tra l’Agenzia Ice e Alibaba Group che mette in atto il primo ‘piano-paese’ integrato di marketing a supporto delle imprese italiane sui canali e-commerce del gruppo. Su Tmall apre da oggi il padiglione virtuale helloIta, dedicato sia alle aziende italiane già operative sul marketplace diretto Tmall e su quello cross-border Tmall Global, sia a realtà esordienti che intendono espandere la propria presenza sul mercato cinese. Ad oggi le aziende che hanno aderito al progetto sono oltre 80 e provengono dal settore moda, cosmesi, home&design, lifestyle, agroalimentare e vini. I numeri degli accessi sono potenzialmente da capogiro: helloIta è accessibile agli oltre 570 milioni di consumatori attivi delle piattaforme B2c di Alibaba, Tmall e Tmall Global, con una grafica che richiama la tradizione e il lifestyle tipicamente italiani. Oltre a essere una vetrina per prodotti di qualità, helloIta funzionerà come vero e proprio hub di contenuti curati e personalizzati, volti a educare gli internauti cinesi sul valore e l’unicità del made in Italy. ”La partnership con Alibaba – spiega Michele Scannavini, presidente dell’Agenzia Ice – rientra appieno nel nuovo percorso omnichannel intrapreso dall’Ice. Negli investimenti delle aziende per l’e-commerce, la quota necessaria a generare traffico e visibilità per il proprio e-store è quella più onerosa sia in termini finanziari che di specifiche competenze. helloIta è l’occasione per le aziende e pmi italiane di beneficiare del traffico generato dalle economie di scala di un piano trasversale che, oltre a portare traffico punta a colmare il gap di conoscenza sull’Italia e le sue eccellenze, spesso rilevato in alcune fasce cruciali d’acquisto dai consumatori cinesi”.