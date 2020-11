Cina, Usa e Covid, il nuovo assetto geopolitico internazionale visto dall’Italia: un forum al Suor Orsola

Le risposte alla crisi pandemica tra dittatura e democrazia, il nuovo modello politico internazionale degli Stati Uniti post Trump e la scalata sempre più rapida della Cina nel sistema di potere politico-economico internazionale. Saranno alcuni dei temi del Forum dedicato al tema “Cina, Stati Uniti e Coronavirus: come cambia l’assetto geopolitico internazionale visto dall’Italia” ideato e promosso dalla Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, fondata nel 2003 da Paolo Mieli, che proprio in questi giorni ha lanciato il bando di iscrizione al suo nono biennio.

L’incontro, fissato per giovedì 26 novembre alle ore 15 (in diretta streaming su www.facebook.com/unisob/live) sarà anche l’occasione per la presentazione del volume “Una Cina “perfetta”. La nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale” (Carocci Editore) scritto da Michelangelo Cocco, analista politico del Centro Studi sulla Cina Contemporanea e giornalista de “Il Messaggero”.

Alla discussione, che sarà introdotta dal Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, e coordinata dal giornalista, Roberto Conte, prenderanno parte, insieme con l’autore del volume, Franco Mazzei, vicepresidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea e Antonello Petrillo, direttore di URiT – Unità di Ricerca sulle Topografie sociali dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Due preziose testimonianze al dibattito le offriranno i giornalisti Filippo Santelli, corrispondente del quotidiano “La Repubblica” da Pechino (attualmente ‘recluso’ in Cina in un isolamento simil carcerario perché positivo al Covid-19) e Pio D’Emilia, corrispondente di Sky TG24 dall’Asia Orientale, autore del documentario “YI DAI YI LU – LA Ferro-VIa della seta”.

Anche in questa occasione un ruolo importante ed attivo nelle attività didattiche digitali ideate dall’Università Suor Orsola Benincasa lo reciteranno i suoi studenti con il coinvolgimento, in questo caso, degli allievi del Corso di laurea in Scienze della comunicazione e del nuovo corso di laurea magistrale in Scienze delle spettacolo e dei media – LIVRe (Linguaggi, Interpretazione e Visioni del Reale).

Presentazione del volume “Una Cina perfetta”

È da poche settimane in libreria e nei negozi online “Una Cina ‘perfetta’ La Nuova era del Pcc tra ideologia e controllo sociale” di Michelangelo Cocco, analista politico del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Il volume, edito da Carocci, affronta tematiche attualissime quali lo scontro con gli Stati Uniti, la nuova via della Seta, la transizione verde, l’innovazione tecnologica, analizzando la genesi e le possibili conseguenze dei grandi progetti del Partito comunista per dar vita a una Cina “perfetta”.

