Cina, al via la selezione delle aziende partecipanti alla fiera Ciie di Shanghai

Un’importante occasione per presentare il proprio business nella più grande vetrina internazionale presente in Cina. L’Istituto Italiano OBOR, insieme al Donghao Lansheng Group, ha avviato il processo di selezione per un ristretto numero di aziende intenzionate a partecipare gratuitamente al China International Import Expo di Shanghai, in programma da venerdì 5 a mercoledì 10 novembre 2021. Il China International Import Expo di Shanghai è la prima fiera in Cina dedicata esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi che incentiva la presenza di espositori stranieri. Nel 2019 vi hanno partecipato circa 181 Paesi e oltre 380 mila espositori, oltre 500 mila buyer su un’area espositiva di 360 mila metri quadrati. Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire nuove occasioni di business a Paesi e regioni di tutto il mondo, rafforzare la cooperazione e promuovere lo sviluppo dell’economia globale. Tra le aree d’interesse per gli espositori, ci sono: prodotti agricoli e alimenti, automotive, intelligenza artificiale e tecnologie, beni di consumo, prodotti medici e sanitari.