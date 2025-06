Cinecittà World e Luneur Park: David Tommaso nuovo general manager

Milano, 23 giu. (askanews) – Dal prossimo 14 luglio David Tommaso entrerà in Network Holding SpA con il ruolo di General Manager Amusement Parks per dirigere le attività e lo sviluppo di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, Roma World, il parco tematico dell’antica Roma, il parco acquatico Aqua World e lo storico Luneur Park.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a David Tommaso nel nostro team – dichiara Antonio Abete, Presidente e AD Cinecittà World Spa – la sua consolidata esperienza rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo dei nostri parchi”.

Professionista nel settore dell’intrattenimento, Tommaso ha sviluppato un’esperienza estesa nei parchi divertimento e acquatici contribuendo alla loro crescita come Direttore Marketing e Vendite a Leolandia e prima ancora a Zoomarine. A salutare il passaggio a questo nuovo incarico anche Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia: “Ringrazio David Tommaso per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e gli porgo i miei migliori auguri per questa nuova esperienza professionale”. Tommaso ha anche ricoperto ruoli di rilievo in diversi modelli di business nell’entertainment, tra cui direttore commerciale in Blockbuster, direttore vendite in Paramount H.E e sales director in Universal Pictures.

“Sono davvero felice e grato per questa opportunità – commenta Tommaso – ci impegneremo per arricchire l’esperienza dei parchi offrendo contenuti e servizi che possano sostenere il loro posizionamento distintivo e proseguire il processo di crescita”.