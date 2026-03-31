Cinema, 25 anni dal primo film di Harry Potter: al via la festa

Roma, 31 mar. (askanews) – Il 2026 segna il 25esimo anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, il primo film della celebre saga che debuttò al cinema il 16 novembre 2001 conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Da quel momento, Harry Potter è diventato un fenomeno globale all’insegna dell’avventura, dell’amicizia e della magia, conquistandosi un posto speciale nell’immaginario collettivo e nella storia della cultura pop e continuando ad appassionare generazioni di fan.

Nato dalla penna di J. K. Rowling, Harry Potter ha fatto il suo debutto nel 1997 con il romanzo “Harry Potter e la Pietra Filosofale”; la storia di un giovane mago che scopre il proprio destino si è rapidamente trasformata in un fenomeno editoriale senza precedenti, capace di accendere l’immaginazione di intere generazioni e di dare forma a uno dei mondi fantastici più amati della cultura contemporanea.

Il successo dei libri ha poi aperto le porte al grande schermo con la saga cinematografica prodotta da Warner Bros. Pictures: nel corso degli otto film, infatti, le avventure di Harry Potter e dei suoi amici alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts hanno conquistato il pubblico globale, trasformando la franchise in un vero e proprio fenomeno culturale. Questo anniversario celebra non solo l’eredità del primo film, anche l’impatto straordinario che ha dato vita a un universo in continua espansione: dai parchi a tema allo spettacolo teatrale “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede”, dai videogiochi ai prodotti, fino ai tour degli studi cinematografici. Tra amicizia, coraggio e la lotta tra bene e male, il mondo magico continua ancora oggi ad appassionare milioni di fan attraverso esperienze immersive, nuovi progetti e produzioni televisive, tra cui l’attesissima serie HBO Original Harry Potter, che debutterà durante le prossime festività natalizie, in esclusiva su HBO Max.

L’anniversario sarà il tema centrale di tutte le attività e le celebrazioni dedicate a Harry Potter durante l’anno, a partire dalla Stagione della Burrobirra (marzo-maggio), continuando per il Compleanno di Harry Potter (31 luglio) e fino al Back To Hogwarts (agosto-settembre).

Sarà possibile vivere l’emozione di Harry Potter e la Pietra Filosofale anche al cinema: nel corso dell’anno è infatti previsto il ritorno sul grande schermo del primo capitolo della serie, diretto da Chris Columbus, per permettere agli spettatori di riscoprire l’inizio della straordinaria storia.

Ma il 25esimo anniversario sarà l’occasione per i fan per riscoprire l’intera avventura di Harry Potter: attraverso tutti gli 8 film dalla saga cinematografica, disponibili sulla piattaforma streaming HBO Max, recentemente lanciata in Italia, e che è presto diventata un punto di ritrovo per i fan di Harry Potter.

I fan potranno inoltre continuare a divertirsi con Hogwarts Legacy, il celebre videogioco ambientato proprio tra le mura della scuola di magia e stregoneria, che consente ai giocatori di vivere in prima persona la magia e l’atmosfera dell’universo di Harry Potter. (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 1 e 2).

In concomitanza con l’importante ricorrenza, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha collaborato con prestigiosi brand per offrire agli appassionati una serie di prodotti ispirati a Harry Potter. Tutte le novità e le iniziative sul 25esimo Anniversario di Harry Potter si potranno seguire anche sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit).