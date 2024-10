Cinema, 40 anni dopo torna in sala in 4K C’era una volta in America

Roma, 4 ott. (askanews) – A pochi giorni dall’annuncio del ritorno al cinema di Shining di Stanley Kubrick, Lucky Red ha comunicato anche il ritorno sul grande schermo di un altro grande capolavoro del passato: “C’era una volta in America”, gangster movie di Sergio Leone. A quarant’anni dal suo debutto, il film torna nelle sale (con Lucky Red in collaborazione con Leone Film Group) per la prima volta in 4K, nella versione del 2012, che include le scene precedentemente tagliate. Sarà disponibile sia in versione originale con i sottotitoli che nella versione con il doppiaggio originale, solo il 28, 29 e 30 ottobre.

Il primo giugno 1984 “Once Upon a Time in America”, ultimo film di Sergio Leone, arrivava nei cinema statunitensi. A dispetto dei tagli che, come è noto, hanno spento il successo del suo esordio americano, il film era destinato a rimanere nella storia, imponendosi nel tempo come una delle pellicole più belle e acclamate di sempre. Terzo capitolo della cosiddetta trilogia del tempo dopo “C’era una volta il West” (1968) e “Giù la testa” (1971), il film è tratto da “The Hoods”, romanzo di Harry Grey del 1952 ed è l’ultimo film di Sergio Leone, da molti considerato il suo testamento cinematografico. Con le indimenticabili musiche di Ennio Morricone e la fotografia di Tonino Delli Colli, il film vanta un cast di grandi attori come Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci e giovani esordienti tra cui Jennifer Connelly.