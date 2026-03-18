Cinema, 72esima edizione del Taormina Film Festival 10-14 giugno

Roma, 18 mar. (askanews) – Sono state ufficializzate le date della 72esima edizione del Taormina Film Festival, che si terrà dal 10 al 14 giugno 2026. Il festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo. La direzione artistica è di Tiziana Rocca, confermata in questo ruolo anche per il biennio 2027/2028.

Domani apriranno ufficialmente le iscrizioni per questa nuova edizione (con scadenza fissata al 25 maggio 2026). Il festival si articolerà in quattro sezioni: il Concorso internazionale lungometraggi, il Fuori Concorso, gli Eventi Speciali al Teatro Antico e la nuova sezione del Concorso Cortometraggi, girati sul territorio siciliano e che puntino alla valorizzazione dello stesso. I film in programmazione abbracceranno tutti i generi, dando voce a temi attuali e di grande impatto culturale. Ci saranno anteprime nazionali, da paesi e registi di tutto il mondo, nello spirito internazionale del festival.

Tiziana Rocca, direttrice artistica del festival, ha dichiarato: “Sono profondamente onorata di tornare alla guida artistica del Taormina Film Festival per la sua 72esima edizione. Taormina rappresenta da sempre un luogo speciale per il cinema internazionale: un ponte tra culture, storie e talenti provenienti da tutto il mondo. Il mio impegno sarà quello di valorizzare ulteriormente l’identità del festival, mantenendo viva la sua prestigiosa tradizione e, allo stesso tempo, guardando con entusiasmo al futuro del cinema, dando spazio a nuove voci, grandi autori e produzioni che sappiano emozionare e far riflettere. Lavoreremo per costruire un’edizione che celebri il cinema in tutte le sue forme, trasformando ancora una volta Taormina in un punto d’incontro privilegiato per artisti, professionisti e pubblico. Sono felice di poter contribuire nuovamente a scrivere una nuova pagina della storia di questo straordinario festival. A tal proposito, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti, dai rappresentanti della Regione Sicilia al commissario Campo, per la fiducia accordatami e rinnovatami anche per il prossimo biennio”.

Bernardo Campo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha aggiunto: “Non stiamo parlando semplicemente di una rassegna cinematografica, ma della gestione di un asset immateriale dal rilevante valore patrimoniale del Festival cinematografico di Taormina, fondato nel 1955, che rappresenta la seconda rassegna più antica d’Italia e questa storicità non è solo un vanto accademico, ma un pilastro economico che dobbiamo difendere con determinazione”.

Felice Panebianco, Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha dichiarato: “Innovazione e tradizione: anche quest’anno il Taormina Film Fest rappresenterà la perfetta sintesi tra la sua storia – con i suoi rituali e una città che si trasforma in un grande set all’aperto – e la voglia di proiettarsi verso il futuro, con particolare attenzione alla sostenibilità degli eventi in programma”. E l’assessore per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo della Regione Siciliana, Elvira Amata, ha aggiunto: “Un Festival che si conferma, anno dopo anno, un asse portante della nostra promozione territoriale per la sua straordinaria capacità di rappresentare, non soltanto un’autentica celebrazione del grande cinema, ma anche un motore vitale per l’indotto turistico siciliano. Grazie al grande schermo, Taormina si riafferma ancora una volta come palcoscenico mondiale, capace di mostrare la Sicilia più vera e di esprimere quel connubio perfetto tra la maestosità del Teatro Antico, gioiello del nostro straordinario patrimonio, e il virtuoso dinamismo del mercato cinematografico attuale”.

Durante il festival si terrà l’assemblea generale FACE, la Federazione delle Accademie del Cinema Europee che riunisce 14 realtà da altrettanti Paesi, oltre alla European Film Academy. Questo prestigioso evento, che per la prima volta coinvolge anche il Festival di Taormina, punta ad analizzare lo stato di salute del cinema europeo e a tracciarne il percorso futuro.