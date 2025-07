Cinema, a 10 anni dall’uscita torna sul grande schermo “Tanna”

Roma, 22 lug. (askanews) – A 10 anni dalla sua prima uscita nelle sale, torna sul grande schermo il film “Tanna” di Martin Butler e Bentley Dean, di nuovo al cinema dal 24 luglio in versione rimasterizzata grazie a Trent Film. Acclamato dalla critica, “Tanna” cominciò il suo percorso nel 2015 alla 30esima Settimana Internazionale della Critica (dove conquistò il Premio del Pubblico Pietro Barzisa), venendo poi invitato con grande successo a decine di festival internazionali, fino a giungere nel 2017 alla candidatura all’Oscar come Miglior Film Straniero.

Il film racconta la struggente storia vera di un amore che cambiò la legge di un intero popolo ed è interpretato dalla popolazione del villaggio di Yakel, nell’isola di Vanuatu. Sull’isola di Tanna (Vanuatu) nel Sud Pacifico la giovane Wawa, appartenente a una delle ultime tribù tradizionali, si innamora del nipote del capo, Dain. Quando una guerra intertribale si intensifica, Wawa viene inconsapevolmente promessa in sposa come parte di un accordo di pace. I due giovani innamorati fuggono, ma vengono inseguiti da guerrieri nemici decisi a ucciderli. Dovranno scegliere tra l’amore e il futuro della loro tribù, mentre gli abitanti del villaggio devono affrontare il conflitto tra la preservazione della cultura tradizionale e l’adattamento alle crescenti pressioni esterne per la libertà individuale.

“La tribù di Yakel caccia ancora con arco e frecce e costruisce case e abiti solo con materiali della giungla – hanno raccontato i registi Martin Butler e Bentley Dean – le giornate iniziano all’alba e finiscono con la cerimonia del kava al tramonto. È una vita ormai scomparsa altrove, ma loro ne sono fieri e vogliono condividerla col mondo. Abbiamo vissuto con loro sette mesi, condividendo cibo, storie, cerimonie, risate, dolore e avventure. I figli di Bentley hanno imparato la lingua e lo stile di vita locali. Un giorno gli uomini cantarono una struggente canzone su due amanti che, vent’anni prima, sfidarono le leggi dei matrimoni combinati. Ci dissero che questa storia cambiò il corso del Kastom sull’isola. Tanna è la trasposizione cinematografica di quella canzone – una storia sull’amore come forza trasformativa universale”.