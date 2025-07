Cinema, a 40 anni dall’uscita torna in sala “Top Gun” in 4K

Roma, 23 lug. (askanews) – Dopo il successo al botteghino di “Top Gun: Maverick” e a quasi quarant’anni dal suo debutto nelle sale nel 1986, “Top Gun” torna in versione rimasterizzata in 4K sul grande schermo solo il 6, 7 e 8 ottobre (elenco delle sale presto disponibile su nexostudios.it e prevendite aperte a partire dall’11 settembre).

Con “Top Gun” si inaugura Nexo Studios Back to cult, il nuovo ciclo dedicato ai film cult che tornano al cinema. Tra ottobre a dicembre, ci sono infatti una serie di appuntamenti: “Ritorno al Futuro” festeggia 40 anni (21/10), “Frankenstein Junior” torna per l’iconico “Frankenstein Junior Halloween Party” (30-31/10), “ParaNorman” ritorna al cinema per i 20 anni di Laika Studios (in ottobre), “Quei bravi ragazzi” celebra i suoi 35 anni (17-19/11) così come “Mamma, ho perso l’aereo” (4-10/12).

Con la sua miscela esplosiva di adrenalina, musica iconica e romanticismo, “Top Gun” è un volo dentro l’epopea degli anni ’80. Uscito nel 1986, diretto da Tony Scott e interpretato da un magnetico Tom Cruise nei panni del leggendario pilota Pete “Maverick” Mitchell, il film è pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a far nuovamente emozionare chi ha già sognato di salire a bordo di un F-14 Tomcat.

Un’occasione per rivivere la potenza visiva e sonora del film: dalle vertiginose sequenze aeree alla colonna sonora intramontabile, con brani come Take My Breath Away e Danger Zone che ancora oggi infiammano l’immaginario collettivo.

L’invito rivolto ai fan è di prepararsi per il ritorno al cinema con un outfit ispirato al film, soprattutto con gli immancabili occhiali da aviatore. La sfida proposta è quella di pubblicare sui social una foto in perfetto stile Top Gun: occhiali, giacche bomber, moto, cielo sullo sfondo o anche solo l’atteggiamento spavaldo di un vero pilota. I contenuti potranno essere condivisi utilizzando gli hashtag #TopGunStyle e #NeedForStyle e indossando lo stesso look anche in sala per un selfie davanti al poster ufficiale del film. I cosplayer più riusciti verranno selezionati e pubblicati sui profili social ufficiali di Nexo Studios, dove partirà anche la speciale rubrica #Rewind1986, un appuntamento per ripercorrere gli eventi dell’anno di uscita di Top Gun. Cosa usciva al cinema, che musica ascoltavamo, come ci vestivano, cosa accadeva nel mondo? Per un’immersione completa nell’era di Maverick.