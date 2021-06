Cinema, a Marco Pontecorvo l’Ischia People Award

E’ stato assegnato a Marco Pontecorvo l’Ischia People Award della 19esima edizione del Global Film & Music Festival promosso con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania. Il riconoscimento sarà consegnato al regista in occasione della proiezione speciale del suo film ‘Fatima’ (nel cast Joaquim de Almeida, Harvey Keitel, Sonia Braga) che si terrà il 19 luglio al Cinema delle Vittorie di Forio d’Ischia (Napoli). Domani intanto parte su Sky Cinema la miniserie firmata da Pontecorvo ‘Alfredino una storia italiana’ quattro puntate, fino al 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su Now Tv, a 40 anni dalla tragedia di Vermicino, con Anna Foglietta nella ruolo della mamma del piccolo Rampi . ”Marco Pontecorvo è un’eccellenza italiana nel mondo – annuncia il premio Tony Renis, presidente onorario dell’Accademia Internazionale Arte Ischia – affermato direttore della fotografia di grandi produzioni, regista di progetti internazionali come Fatima, narratore sensibile di storie italiane. Un vero ambasciatore del nostro miglior cinema, nel solco dei maestri tra i quali il padre Gillo”. Fatima, uscito il mese scorso negli USA, apprezzato dalla critica americana per il suo messaggio universale, racconta i celebri eventi miracolosi del 1917. La canzone originale Gratia Plena (“Piena di grazia”) di Paolo Buonvino e’ canta da Andrea Bocelli. Tra gli ospiti internazionali già annunciati del Global festival (18-25 luglio), il regista israeliano Amos Gitai ‘Premio Luchino Visconti’ e l’ americano Fisher Stevens. Per l’omaggio alla dinastia hollywoodiana degli Huston, attesi sull’isola verde gli attori Danny e Jack.