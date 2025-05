Cinema, a Milano anteprima di Jokers, Art Can Save a Life

Roma, 23 mag. (askanews) – Si terrà lunedì 26 maggio, presso Anteo Palazzo del Cinema, a Milano, l’anteprima di “Jokers, Art Can Save A Life”, il film di Michela Scolari. Una serata speciale che celebra il potere trasformativo dell’arte e del cinema per sostenere la costruzione a Bucarest di Casa Iuliana Dobrescu, casa rifugio per la protezione e il reinserimento sociale di donne vittime di violenza e tratta.

“Mi ci sono voluti 17 anni per realizzare questo documentario, durante i quali ho testimoniato e abbracciato la lotta pacifica per la giustizia umana. I ragazzi di strada di Bucarest mi hanno resa parte della loro vita e così siamo diventati famiglia. Il loro sogno era trovare Miloud – il clown che li salvò dalle fogne quasi 30 anni fa – e dirgli grazie. Tutto ciò che ho voluto fare è realizzarequesto loro sogno”, commenta la regista e produttrice Michela Scolari.

Il docufilm ripercorre le origini della Fondazione Parada, nata per dare speranza e futuro ai bambini invisibili della Romania. Dopo la caduta della dittatura di Ceausescu, molti minori, spesso abbandonati dalle madri o vittime di maltrattamenti e violenze domestiche, trovano rifugio nei canali sotterranei di Bucarest: dormono lì, calandosi dai tombini che trovano nelle vie principali della città e lì costruiscono una parvenza di alloggio dove lavarsi, stendere i panni ad asciugare sui tubi del riscaldamento cittadino, dove sniffare colla per sottrarsi a una realtà terribile.

Nel 1992 arriva a Bucarest un personaggio straordinario, il clown franco-algerino Miloud Oukili, che assieme a un gruppo di giovani romeni con coraggio e fantasia accende una scintilla: nasce Parada, una realtà che attraverso l’arte circense, lo sport e il sostegno educativo ha offerto – e continua a offrire – un’alternativa concreta alla strada.

Oggi quei bambini sono diventati artisti internazionali: i Jokers, protagonisti di un miracolo umano e sociale che dura da oltre 30 anni.

“Le arti sono le armi più potenti contro l’indifferenza”, continua Michela Scolari. “A otto anni ho osato riscrivere l’Amleto in Fatela Entrare, per dare voce e giustizia a Ofelia. Non fu un successo, ma dare voce agli invisibili è diventata la mia missioneda allora. Il mio lavoro con Peter Brook, i miei vent’anni con gliartisti di Parada a Bucarest, e la mia amicizia con il clown franco-algerino Miloud Oukili, mi hanno convinta, una volta per tutte, che l’arte può davvero salvare una vita.”

Jokers, Art Can Save a Life racconta questa rinascita con immagini vive e toccanti, frutto di oltre dieci anni di riprese, in un work in progress sostenuto da un cast di produttori internazionali e con il supporto delle Nazioni Unite. Il prodotto finale, terminato nel 2024, ha un obiettivo concreto: sostenere la costruzione a Bucarest di Casa Iuliana Dobrescu, una casa rifugio per donne vittime di violenza e tratta a cui verrà offertaprotezione e un percorso di reinserimento sociale.

Dopo l’anteprima di Milano il film verrà presentato a luglio alla Marateale per poi proseguire il suo viaggio in autunno con proiezioni speciali a Parma, Cesena e Brescia.