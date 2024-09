Cinema, a ottobre iniziano le riprese di “Ho visto un sogno” di Giancarlo Della Volpe

Un nuovo progetto cinematografico firmato Giancarlo Della Volpe, attore, sceneggiatore e regista napoletano, noto al pubblico per un considerevole numero di progetti sociali.

Giancarlo della Volpe è figlio di uno dei più noti posteggiatori di Napoli, il compianto Alfredo della Volpe. Giovanissimo, ma pieno di entusiasmo per il mondo della recitazione e della regia, tra i suoi ultimi lavori come regista ci sono “La vita di Davide”. Quindi ha scritto il cortometraggio “Cambio per la mia libertà”, progetto quasi per scherzo come afferma lui, come un gioco fra amici, ma che però si è rivelato un prodotto di professionalità e qualità, volendo trasmettere un forte messaggio sociale soprattutto per i giovani che vivono in realtà difficili come i quartieri popolari di Napoli.

“Ho visto un sogno”, questo il titolo del nuovo film, narra la vita di Maicol, ex pugile americano, nella sua difficile esperienza professionale e di vita. Un film che unisce avventura, amore e passione tratto da una storia realmente accaduta nel mondo della Boxe.

In questo progetto Giancarlo collabora con i suoi due fratelli, Enzo e Eva, che lo sosterranno durante la fase di produzione. “Questo film voglio dedicarlo alla mia famiglia”, dichiara soddisfatto Della Volpe, “ringrazio tantissimo coloro che fanno parte del mio nucleo familiare e che hanno saputo darmi tanta forza in questi giorni, pieni di grande difficoltà. Le avversità mi avevano coinvolto al punto da voler chiudere totalmente con il cinema indipendente, ma ho capito che non dovevo farmi sconfiggere, e ho voluto riprendere questo progetto, chiuso in un cassetto da oltre venti anni.”

“Quando si crede in qualcosa” prosegue il regista napoletano, visibilmente commosso, “bisogna stringere i denti e insistere. Anche se in certi momenti sembra che non sia il momento per vedere un proprio sogno diventare realtà, vuol dire solo che i tempi non sono quelli giusti. Ma ora credo vivamente che lo sia: perché allora non farlo?”

Ed ecco che il 3 ottobre aprirà il set cinematografico di “Ho visto un sogno”. La prima location che ospiterà le riprese è il ristorante Villa Oro Bianco, struttura eccezionale sita in Giugliano in Campania (NA), di cui è titolare l’imprenditore Ciro Cerqua che ha deciso in questo modo di dare il proprio contributo all’amico Giancarlo. Oltre alla Villa Oro Bianco, numerosi sponsor supporteranno il progetto, fra questi lo studio dentistico Vittozzi.

Il cast è di prestigio, vede tanti nomi, fra esordienti a professionisti. Nel film vedremo Giovanna Stolfi e Francesco Fariello in qualità di protagonisti, e poi Daniele Piantedosi, Flora Cifrone, Fabio Mazzari e tanti altri nomi a sorpresa. Non per ultimo, si distingue la figura di Gianni Parisi, attore autorevole del panorama cinematografico e teatrale, un nome di spicco nella realtà dello spettacolo nazionale e che ha ben accettato di collaborare in questo progetto. Perché non bisogna mai smettere di sognare, e il bravo regista Giancarlo della Volpe vuole sognare, ma vuole anche che i propri desideri vengano esauditi, e siamo certi che ci riuscirà.