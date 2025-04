Cinema, a Pasqua “Diamanti” di Ferzan Ozpetek arriva su Sky

Roma, 16 apr. (askanews) – Il film italiano più visto al cinema nel 2024, il ritorno di Ferzan Ozpetek con un cast di stelle del nostro cinema: “Diamanti” (film Sky Exclusive) arriva in prima tv a Pasqua domenica 20 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

“Diamanti” ha incantato milioni di spettatori in sala grazie a un racconto intimo ed emozionante messo in scena con il tocco inconfondibile e ammaliante di Ferzan Ozpetek che ha radunato un imponente cast di sue attrici-muse, che regalano interpretazioni magistrali. Scritto dallo stesso Ozpetek, Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, pone al centro della narrazione una sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro gestita da due sorelle, Alberta e Gabriella Canova, interpretate rispettivamente da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca. Intorno a loro si intrecciano le storie di tutte le maestranze che lavorano nell’atelier e quelle dei clienti, come un filo che, danzando tra un pezzo di stoffa e un altro, lega indissolubilmente e crea qualcosa di più grande e meraviglioso: Lunetta Savino è la ricamatrice Eleonora, Paola Minaccioni è la capo sarta Nina; Milena Mancini e Geppi Cucciari le sarte Nicoletta e Fausta; Anna Ferzetti è la modista e madre single Paolina, Vanessa Scalera è la costumista Bianca Vega; Carla Signoris è l’attrice di teatro Alida Borghese, mentre Kasia Smutniak è l’attrice di cinema Sofia Volpi.

E ancora, Mara Venier interpreta il ruolo della cuoca Silvana e Milena Vukotic quello di Olga, zia delle sorelle Canova. Al loro fianco un cast maschile d’eccezione capitanato da Stefano Accorsi nel ruolo del regista Lorenzo, Vinicio Marchioni in quello di Bruno, marito di Nicoletta, e Luca Barbarossa in quello di Lucio, marito di Gabriella.

Inoltre, disponibili on demand nella collezione dedicata al regista, tre cortometraggi diretti da Ferzan Ozpetek che rendono omaggio alla sua terra natia e che hanno come fil rouge le speranze disattese a cui la vita prima o poi ci pone di fronte, mettendoci faccia a faccia con la cruda della realtà. Nel primo corto, Meze, una ragazza decide di sposare un uomo che ha appena conosciuto, ma purtroppo le cose non filano come aveva previsto. A tirarla su di morale ci penseranno le amorevoli zie, le amiche e ciò che dà il titolo a questa prima opera, i mezé, che sono i tipici antipasti turchi. Il secondo, Muzik, racconta la storia dell’incontro di tre bambini che anni dopo saranno uniti proprio dalla magia della musica. L’ultimo è Muhabbet e narra l’incontro di un ragazzo con tutte le persone che si è lasciato alle spalle, proponendosi come un viaggio onirico che da Roma porterà il protagonista in una non precisata città della costa turca. L’omaggio alla sua Turchia è ciò che ha spinto il regista a confezionare questa trilogia, esplicitamente dedicata a Istanbul, che celebra con i titoli e le trame tre aspetti cardine della cultura turca: il cibo, la musica e le conversazioni.