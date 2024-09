Cinema, a Roma la decima edizione del Mia con oltre 600 progetti

Roma, 18 set. (askanews) – Dopo l’edizione 2023, con una partecipazione in crescita, il Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo – promosso da Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) presieduta da Francesco Rutelli e Apa (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia e diretto per il terzo anno da Gaia Tridente – torna a Roma dal 14 al 18 Ottobre 2024 con la sua decima edizione nelle storiche sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini.

In 10 anni, oltre 100 sono state le opere audiovisive “Made in Mia” prodotte dopo la partecipazione al mercato di coproduzione del Mia, un’attestazione di successo per la capacità di selezione e per le importanti opportunità che il mercato offre in termini ricerca di co-produttori e partner internazionali (finanziari, distributivi e creativi).

Oltre 600 i progetti ricevuti quest’anno per il Co-Production Market e Pitching Forum con un +20% rispetto al 2023 e un incremento del 12,5% nel numero di paesi di provenienza, di tutti i continenti, che passano da 80 a 90. Di questi ne verranno presentati circa 60 tra opere di animazione, documentari, drama (prodotti seriali) e film. Torna anche il programma di Innovazione per le industrie creative che ospiterà talk tematici e uno showcase di opere immersive e installazioni all’interno di Mia Xr, un padiglione dove le più moderne tecnologie applicate all’industria audiovisiva saranno protagoniste.

Nel corso dei suoi 10 anni, il Mia ha affermato la sua natura di incubatore di business e internazionalizzazione, che promuove la valorizzazione dell’export e la facilitazione delle co-produzioni internazionali, rafforzando il posizionamento dell’industria audiovisiva italiana nel panorama internazionale. La crescita del mercato di Roma nasce da una strategia di posizionamento mirato e da un costante scambio con gli attori del mercato internazionale che lo considerano oggi un appuntamento imprescindibile per l’intera industria a livello globale che vi partecipa per scoprire nuovi progetti e talenti, stringere accordi di collaborazione e co-produzione, commercializzare opere finite e approfondire tematiche relative a tutto il ciclo di vita dell’audiovisivo.

Obiettivo della direzione del Mia e delle sue divisioni editoriali è rappresentare una visione il più possibile indipendente e plurale dando visibilità e opportunità alle opere audiovisive di valore artistico di tutti i generi e formati e in diversi stadi di sviluppo e produzione.