Cinema, a Roma si gira “Bunny-Man”, sul set Giannini e Luter

Roma, 31 lug. (askanews) – È iniziata a Roma una nuova fase di riprese del film “Bunny-Man”, prodotto da Andrea Iervolino, e alla produzione si sono uniti due nuovi protagonisti: Giancarlo Giannini nel ruolo del giudice Gladwell e Tatiana Luter in quello della moglie Luise, due personaggi centrali nello sviluppo della trama.

Il film racconta la doppia vita di un artista hip-hop multimilionario conosciuto come Bunny-Man (nome d’arte), la cui fama e maschera pubblica celano una rete di dolore, vendetta e giustizia privata. Infatti, la sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta dal tragico suicidio della sorella, conseguenza di una brutale violenza sessuale. Bunny-Man decide quindi di intraprendere un percorso che lo porterà a smascherare i responsabili di questo orribile episodio e ad affrontare un sistema corrotto.

I personaggi del giudice Gladwell e della moglie Luise sono fulcro della corruzione al centro della storia. Sarà grazie alla manipolazione del giudice che i due giovani aguzzini della sorella del protagonista riusciranno a ottenere la libertà. I due rampolli milionari artefici della violenza si sono in realtà affidati al malavitoso Mr.Fox, che ha orchestrato il piano utilizzando il rapporto passionale che il malavitoso ha con l’avvenente e ambigua Luise, moglie del giudice Gladewell. Per arrivare ai due colpevoli, Bunny-Man dovrà ricostruire il disegno criminale a ritroso, scontrandosi con ogni figura coinvolta nella rete di complicità e silenzi.

“Sono orgoglioso di accogliere nel cast due grandi interpreti italiani come Giancarlo Giannini, attore straordinario e nominato all’Oscar, e Tatiana Luter, che vedremo anche in Maserati e che porta con sé eleganza e forza scenica. La loro presenza arricchisce ulteriormente un progetto internazionale ambizioso come Bunny-Man, che, pur mantenendo un ritmo da thriller, affronta un tema profondo con intelligenza e grande impatto narrativo” ha detto Andrea Iervolino.

Giancarlo Giannini e Tatiana Luter si uniscono a un cast internazionale già composto da James Franco, Bella Thorne, Mike Tyson, Debora Nascimento, Meredith Mickelson e Lexi Coons. L’uscita del film nelle sale è prevista per il 2026.