Cinema, a Roma si gira “Se ami qualcuno dillo” di Marco Bonini

Roma, 17 mar. (askanews) – Sono in corso a Roma le riprese di “Se ami qualcuno dillo”, esordio alla regia di Marco Bonini, autore dell’omonimo romanzo edito da Longanesi, da cui è liberamente tratto il film. Sceneggiato dallo stesso Bonini insieme a Francesco Bruni, è interpretato da Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Completano il cast Thomas Trabacchi, Biagio Venditti, Daniela Virgilio, Pietro De Silva.

Colto in fragrante durante un tradimento, Sergio (Edoardo Leo) ha un malore e finisce in coma. In sala d’attesa si ritrovano tre persone che avrebbero ottimi motivi per non volerlo più vedere: la sua compagna Gabriella (Claudia Gerini), l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti). Quando Sergio si risveglia è come un bambino nel corpo di un adulto: deve reimparare tutto da capo. E da uomo prepotente e anaffettivo si trasforma in un buffo eroe tragicomico che continua a ripetere di essere rinato, di essere finalmente in grado di amare. Ma proprio questa seconda, improbabile infanzia finisce per insegnargli qualcosa che prima gli era sempre sfuggito: come voler bene alla sua complicata famiglia allargata.

Dopo il successo come attore, Marco Bonini ha sviluppato in parallelo una carriera come sceneggiatore e produttore. Con il film “Billo – Il Grand Dakhaar” (2007) – di cui è attore, sceneggiatore e co-produttore – ha ottenuto cinque premi internazionali, tra cui il riconoscimento per il Miglior Film al Temecula Valley International Film Festival e al Festival du Film Italien de Villerupt. Nel 2015 ha inoltre ricevuto una candidatura ai David di Donatello per la Miglior Sceneggiatura per “Noi e la Giulia” confermando il suo ruolo anche nel panorama della scrittura cinematografica italiana.

“Se ami qualcuno dillo” è prodotto da Noname Entertainment, Alea Film, Vision Distribution, in collaborazione con Sky. La distribuzione italiana e internazionale sarà curata da Vision Distribution.