Cinema, a Sorrentino il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale

Roma, 16 dic. (askanews) – Il Premio Solinas – dal 1985 il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica – ha celebrato il suo 40esimo anniversario a Roma con il convegno “Colpire al cuore. La forza delle storie e degli esordi” e la Manifestazione di premiazione del Premio Internazionale Franco Solinas 2025 alla Migliore Sceneggiatura per il Cinema. “Furore” di Federico Amenta e Paoli De Luca e “Il vulcano non erutta mai davvero” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci sono i vincitori ex-aequo del Premio Internazionale Franco Solinas 2025 alla Migliore Sceneggiatura di 9.000 euro.

Al regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Solinas Film Made in Italy (1999) per “L’uomo in più”, suo film d’esordio, è stato assegnato il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale, con un’opera realizzata per l’occasione dall’artigiano Dante Mortet.

“Ho grandi ricordi della mia esperienza con il Premio Solinas – ha dichiarato Paolo Sorrentino – momenti meravigliosi di divertimento e anche di apprendimento, sono molto felice di ricevere questo Premio”.

La Giuria della seconda fase – composta da Giulia Calenda, Edoardo De Angelis, Nicola Giuliano, Susanna Nicchiarelli, Laura Paolucci, Federico Pedroni e Federico Pontiggia -, ha rilevato un’altissima qualità di scrittura in tutti gli 8 progetti finalisti che concorrevano ai premi: “Bambolina” di Daniela Mitta e Vittorio Antonacci, “Il padrone” di Antonio Abbate e Michele Stefanile, “Ma come faccio io a non piangere” di Dorotea Ciani, Vera Miniero e Sofia Vecchiato, “Ombre” di Marco Panichella, “Ricamatoio ’95” di Chiara Dario, Biagio Borgese e Marco Mulana, “Terra maledetta” di Rebecca Ricci e Marcello Enea Newman e i due progetti vincitori – “Furore” di Federico Amenta e Paoli De Luca e “Il vulcano non erutta mai davvero” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci – che si sono aggiudicati il Premio.

A “Furore” la Giuria ha assegnato, inoltre, la Borsa di Studio Claudia Sbarigia di 1.000 euro dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile.

Annamaria Granatello, presidente e direttrice Premio Solinas ha dichiarato: “Questo premio da 40 anni investe su una prospettiva, su un futuro anteriore e ha scoperto un’intera generazione di nuovi artisti e nuovi talenti. Noi cerchiamo le voci quando nascono e ci adoperiamo per la realizzazione delle opere, quasi sempre degli esordi. Ed è così che possiamo riconoscere un autore quando diventa importante, come Paolo Sorrentino a cui abbiamo consegnato un Premio Speciale per il Quarantennale, come atto di gratitudine per il suo enorme talento e per essere un riferimento importante per le nuove autrici e i nuovi autori”.

Lorenza Lei, amministratore delegato Fondazione Roma Lazio Film Commission da dichiarato: “Il Premio Solinas è per noi molto importante perché valorizza la qualità delle storie e rafforza l’ecosistema creativo del nostro territorio. È un luogo raro e prezioso, dove le storie nascono prima ancora di diventare cinema. È uno spazio di ascolto, di coraggio e di visione, che da anni accompagna autrici e autori nel momento più delicato: quello dell’inizio. Come Fondazione Roma Lazio Film Commission, grazie al contributo della Regione Lazio, siamo orgogliosi di sostenere un premio che continua a credere nella forza della scrittura e nel talento come atto di responsabilità culturale. Perché senza nuove storie non c’è futuro per il nostro cinema”. E Gabriella Buontempo, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia ha evidenziato: “La partecipazione della Fondazione del Centro Sperimentale di Cinematografia alle celebrazioni dei 40 anni del Premio Solinas è stato un evento importante nell’ambito di quello che per molti nostri allievi è un prezioso punto d’incontro e partenza. Sono grata alla preziosa collaborazione nata in questo significativo anniversario con l’augurio che sia il primo passo verso la realizzazione di altre rassegne sul prestigioso Premio. La Fondazione è inoltre onorata della decisione della Famiglia Solinas per la donazione del Fondo privato Franco Solinas”.

Alla Manifestazione – sostenuta da MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Lazio Terra di Cinema, Regione Sardegna e con il supporto di Rai Cinema, Allianz e Howden – hanno partecipato oltre 200 protagonisti della filiera cinematografica tra sceneggiatori, registi, produttori, critici cinematografici, giornalisti e Istituzioni.