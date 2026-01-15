Cinema, a Torino torna il Festival CinemAmbiente: dal 3 al 7 giugno

Roma, 15 gen. (askanews) – Si svolgerà a Torino dal 3 al 7 giugno il 29esimo Festival CinemAmbiente, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Lia Furxhi. Come in passato, saranno due le sezioni competitive del Festival – il Concorso internazionale Documentari e il Concorso internazionale Cortometraggi – cui si affiancheranno le sezioni non competitive Made in Italy, vetrina della miglior produzione documentaristica nazionale dell’ultimo anno, e Panorama, che presenterà una selezione di titoli in arrivo da diverse parti del mondo legati a specifici focus tematici.

Il bando di concorso, dedicato a film a tematica ambientale prodotti dopo il primo gennaio 2024, rimarrà aperto fino al 28 marzo 2026. Regolamento e form di iscrizione alle selezioni dei film sono disponibili sulla piattaforma FilmFreeway (http://filmfreeway.com/Cinemambiente).

In parallelo, con l’inizio del nuovo anno prende il via CinemAmbiente Junior 2026, la serie di iniziative didattiche ed educative organizzate dal Festival che fanno capo al progetto La Scuola in Prima Fila, sviluppato dal Museo Nazionale del Cinema nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con il 2026 giunge alla settima edizione il Concorso nazionale CinemAmbiente Junior, riservato ai cortometraggi a tema ambientale realizzati dalle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, per il quale sono aperte le iscrizioni fino al 20 aprile sul sito della manifestazione e che si concluderà il 28 maggio con la proclamazione dei vincitori.

Sempre nell’ambito di CinemAmbiente Junior, il Festival organizza, a partire dal 29 gennaio, un ciclo di nove proiezioni didattiche riservate alle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, che si protrarranno fino al 7 maggio. Riuniti sotto il titolo “Ciak, eco-azione!”, i lungometraggi in cartellone, selezionati all’interno della recente produzione internazionale, spaziano tra film di fiction e documentari mostrando come una conoscenza più approfondita dell’ambiente – e delle sue criticità  possa tradursi in un impegno attivo per la difesa e la tutela della natura. Le proiezioni sono proposte con una doppia modalità di fruizione: in presenza al Cinema Massimo di Torino per le Scuole piemontesi e online per le Scuole dell’intero territorio nazionale.