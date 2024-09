Cinema, ad Alessandria nasce l’Ottobre Alessandrino-Mese del Cinema

Roma, 25 set. (askanews) – Ad Alessandria per il mese di ottobre nasce l'”Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema”, iniziativa volta al rafforzamento delle reti cittadine con un ricco programma culturale che animerà la città dal 28 settembre fino alla fine di ottobre. La manifestazione nasce dalla sinergia tra due Festival cinematografici radicati da diversi anni nel territorio piemontese: il Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, che si svolgerà quest’anno dal 5 al 13 ottobre, e l’Alessandria Film Festival in programma dal 25 al 28 ottobre.

Il Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica, focalizzato sull’attualità della critica cinematografica, rappresenta da dieci anni un punto di riferimento culturale per la città di Alessandria grazie alla direzione artistica di Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli, e contribuirà nel creare un programma culturale integrato che rafforzi le sinergie con istituzioni culturali ed enti locali alessandrini: “Dieci anni di Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica e 40 anni di Premio Adelio Ferrero – hanno dichiarano Lasagna e Simonelli – la conferma di una manifestazione che riporta al centro del dibattito la critica e la riflessione sul cinema, con la testimonianza di critici, registi, attori e grandi protagonisti della scena culturale italiana. Ogni evento in un luogo della città, per riscoprire (anche) Alessandria attraverso il cinema e la critica”.

Giunto alla sua sesta edizione, l’Alessandria Film Festival sarà diretto da quest’anno da Luca Ribuoli, regista alessandrino vincitore di due Nastri d’Argento e autore di numerose serie di successo per Sky (“Call my agent – Italia”), Rai (“L’allieva”, “La mafia uccide solo d’estate”). Luca Ribuoli ha dichiarato: “L’obiettivo che desideriamo raggiungere è quello di creare delle sinergie con le realtà e le eccellenze locali, valorizzando così il nostro territorio e coinvolgendo l’intera città in modo da rendere l’Ottobre Alessandrino – e di conseguenza l’Alessandria Film Festival, che sono onorato di dirigere – accessibile e coinvolgente per un pubblico via via sempre più ampio. Insomma, insieme c’è più cinema”.

Libri, incontri, mostre, attività di formazione rivolte alle scuole superiori, laboratori per bambini, un contest di scrittura aperto a tutti gli interessati e proiezioni di lungometraggi e cortometraggi internazionali introdotti da personalità di spicco del mondo della cultura e dell’audiovisivo. Queste sono solo alcune delle attività in programma all’Ottobre Alessandrino, che si aprirà con Pierpaolo Spollon, volto di numerose serie tv di successo; l’attore presenterà i principali punti del programma dell’Ottobre Alessandrino, in dialogo con Carlotta Sanzogni prima di presentare il suo libro “Tutto non Benissimo”. Tra gli ospiti, coinvolti in talk e presentazioni, Daniele Luchetti e Milena Vukotic e i noti critici cinematografici Steve Della Casa e Oreste De Fornari – nell’ambito del Festival Adelio Ferrero Cinema e Critica – e a seguire Daria Bignardi, Neri Marcorè, Pif, Vinicio Marchioni, un concerto speciale di Rachele Bastreghi e tanti altri eventi.

Inoltre, una giuria d’eccezione, composta da Pilar Fogliati, Marta Gastini, Gualtiero Burzi e Alberto Basaluzzo animerà il concorso dei corti dell’Alessandria Film Festival previsto a fine mese, dal 25 al 27 ottobre.