Cinema: addio a Jack Hedley, attore nella saga di 007 ‘Solo per i tuoi occhi’

Londra, 23 dic. – (Adnkronos) – Nel quinto film di Roger Moore (James Bond) della saga di 007 “Solo per i tuoi occhi” interpretava Sir Timothy Havelock, il padre assassinato della vendicativa Bond Girl impersonata dall’attrice francese Carole Bouquet. Jack Hedley, il grande attore caratterista britannico, è morto all’età di 92 anni, lo scorso 11 dicembre, come ha annunciato ora la famiglia sul quotidiano The Times” di Londra: “Si è spento dopo una coraggiosa battaglia con una breve malattia. Secondo le sue ultime volontà, non ci sarà alcuna cerimonia funebre. Mancherà molto alla sua famiglia e ai suoi amici”.