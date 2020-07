Cinema, addio a John Saxon: recitò in “Napoli violenta”

L’attore italo-americano John Saxon, nome d’arte di Carmine Orrico, protagonista tra Hollywood e Cinecittà, noto come protagonista di numerosi spaghetti western e poliziotteschi degli anni ’70 e ’80, è morto ieri, per le complicazioni di una polmonite, a Murfreesboro, nel Tennessee (Usa). Aveva 83 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla terza moglie Gloria Martel, sposata nel 2008, all’edizione online di “The Hollywood Reporter”. Tra i suoi film più noti anche “Tenebre” (1982) di Dario Argento, nel ruolo dell’agente dello scrittore protagonista, e quelli della serie horror “Nightmare”. Saxon ha recitato in molti film italiani, a partire da “La ragazza che sapeva troppo” (1963) di Mario Bava (1963). Tra gli altri titoli girati a Cinecittà figurano “I tre che sconvolsero il West (Vado, vedo e sparo)” (1968) di Enzo G. Castellari, “La legge violenta della squadra anticrimine” (1976) di Stelvio Massi (1976), “Italia a mano armata” (1976) di Franco Martinelli, “Napoli violenta” (1976), “Il cinico, l’infame, il violento” (1977), entrambi di Umberto Lenzi. Dagli anni ’70 in poi Saxon ha recitato anche in pellicole horror, come “Un Natale rosso sangue” (1974) di Bob Clark, nel ruolo del capo della polizia; “Uccidete Mister Mitchell” (1975), nel ruolo dell’avvocato Walter Deaney; “Apocalypse domani” (1980) di Antonio Margheriti, nel ruolo di un reduce dal Vietnam; “Nightmare – Dal profondo della notte” (1984) di Wes Craven e “Nightmare 3 – I guerrieri del sogno” (1987), nel ruolo del tenente Donald Thompson, il padre di Nancy, ritornando anche nel ruolo di se stesso in “Nightmare – Nuovo incubo” (1994). Saxon ha vinto un Golden Globe come “miglior attore non protagonista” per la sua interpretazione di un bandito messicano nel film “A sud-ovest di Sonora” (1966). Ha recitato tra gli altri film in “I tre dell’Operazione Drago” (1973) accanto a Bruce Lee.