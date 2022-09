Cinema, addio a Louise Fletcher: vinse l’Oscar in “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 88 anni Louise Fletcher, celebre per l’interpretazione dell’infermiera crudele e calcolatrice Ratched in ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’, ruolo che le valse un premio Oscar. La donna – come riferito all’Associated Press dal suo agente David Shaul – è morta nel sonno, circondata dalla sua famiglia nella sua abitazione di Montdurausse, in Francia. Dopo aver interrotto la sua carriera per crescere i figli, l’attrice nata a Birmingham nel 1934 venne scelta per recitare affianco a Jack Nicholson nel film diretto da Milos Forman, che l’aveva notata in ‘Gang’ di Robert Altman uscito l’anno precedente, nel 1974. Dopo il successo ottenuto in ‘Qualcuno volo’ sul nido del cuculo’ Fletcher (la cui carriera fu ostacolata dalla sua altezza vicina al metro e 80) recitò in diversi film, tra cui ‘L’esorcista II – L’eretico’, sequel dell’originale, ‘Mama Dracula’ e ‘Il ragazzo che sapeva volare’. Ha avuto anche un ruolo ricorrente in ‘Star Trek: Deep Space 9’ interpretando il leader religioso bajorano Kai Winn Adami. Nelle sue ultime apparizioni sul piccolo e grande schermo ha recitato in ‘A Perfect Man’ del 2013 e nella serie ‘Girlboss’ del 2017.