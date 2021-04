Los Angeles, 30 apr. – (Adnkronos) – May Wynn, la starlet degli anni ’50 che recitò nell’acclamato film “L’ammutinamento del Caine” accanto ad Humphrey Bogart, dove adottò il nome del suo personaggio per il suo nome d’arte, è morta all’età di 93 anni a Newport Beach, in California. L’annuncio della scomparsa, che risale al 22 marzo scorso, è stato pubblicato oggi da “The Hollywood Reporter”.