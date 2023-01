Cinema: addio a Miiko Taka, star con Marlon Brando di “Sayonara”

L’attrice statunitense di origine giapponese Miiko Taka, che debuttò al cinema con un ruolo da protagonista al fianco di Marlon Brando nel film “Sayonara”, il dramma del 1957 ambientato nella guerra di Corea vincitore di quattro Oscar, è morta all’età di 97 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa il 4 gennaio sui social media da un nipote e dettagli sulla sua morte non sono stati resi noti: oggi il figlio ha informato “The Hollywood Reporter”, attraverso un portavoce, che la sua famiglia non intende divulgare ulteriori informazioni. Taka è apparsa anche con Glenn Ford e la sua co-star di “Sayonara” Miyoshi Umeki nella commedia di guerra “Tanoshimi, è bello amare” (1961); al fianco di Bob Hope in “I guai di papà” (1963); al fianco di James Garner (un altro attore di “Sayonara”) in “L’arte di amare” (1965) di Norman Jewison e con Cary Grant nel suo ultimo film, “Cammina, non correre” (1966), ambientato durante le Olimpiadi di Tokyo. È apparsa anche nell’acclamata miniserie televisiva “Shogun” (1980), con Richard Chamberlain. Si era ritirata a vita privata nel 1982.