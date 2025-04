Cinema, ai David sfida Parthenope-Berlinguer: 15 candidature a testa

di Alessandra Del Prete

Si alza il sipario sulla 70ª edizione dei Premi David di Donatello, il più prestigioso riconoscimento del cinema italiano, e lo fa con numeri che raccontano una stagione straordinaria: 154 film italiani iscritti, 31 diretti da registe donne, 47 opere prime, 152 documentari e ben 557 cortometraggi. Cifre che confermano la vitalità e la pluralità di voci del nostro cinema.

Ma la sfida più appassionante è quella tra due titoli che hanno dominato le nomination: “Parthenope” di Paolo Sorrentino e “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre, entrambi con 15 candidature. Subito dietro, con 14 nomination, troviamo due film diretti da donne: “L’arte della gioia” di Valeria Golino e “Vermiglio” di Maura Delpero. A confermare il rinnovato protagonismo femminile nel panorama cinematografico, ci sono anche le 9 candidature per Gloria! – esordio alla regia di Margherita Vicario – e le 8 per Familia di Francesco Costabile.

A condurre la cerimonia di premiazione, in programma mercoledì 7 maggio in prima serata su Rai 1, saranno Elena Sofia Ricci e Mika, in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà, storico tempio del nostro cinema. L’evento sarà trasmesso anche in 4K su Rai4K (canale 210 di Tivùsat), su RaiPlay (anche on demand) e Rai Radio2, con la voce di Carolina Di Domenico.

“Questa edizione la titolerei ‘L’arte di crescere’ – ha dichiarato Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dei David – si racconta la gioventù, l’infanzia, il bullismo, la guerra, la misoginia, ma anche tante storie di giovani donne che vogliono essere libere.”

Una delle notizie più significative è che per la prima volta tre donne sono candidate al David come Miglior Regia e Miglior Film: Valeria Golino (L’arte della gioia), Maura Delpero (Vermiglio) e Francesca Comencini (Il tempo che ci vuole). Un segnale importante, in un’edizione che guarda al futuro ma rende omaggio anche al passato.

I principali candidati:

Miglior film / regia:

Parthenope – Paolo Sorrentino

Berlinguer – La grande ambizione – Andrea Segre

L’arte della gioia – Valeria Golino

Vermiglio – Maura Delpero

Il tempo che ci vuole – Francesca Comencini

Migliore attrice protagonista:

Barbara Ronchi (Familia)

Romana Maggiora Vergano (Il tempo che ci vuole)

Tecla Insolia (L’arte della gioia)

Celeste Dalla Porta (Parthenope)

Martina Scrinzi (Vermiglio)

Miglior attore protagonista:

Elio Germano (Berlinguer)

Francesco Gheghi (Familia)

Fabrizio Gifuni (Il tempo che ci vuole)

Silvio Orlando (Parthenope)

Tommaso Ragno (Vermiglio)

Miglior attrice non protagonista:

Geppi Cucciari (Diamanti)

Tecla Insolia (Familia)

Valeria Bruni Tedeschi (L’arte della gioia)

Jasmine Trinca (L’arte della gioia)

Luisa Ranieri (Parthenope)

Miglior attore non protagonista:

Roberto Citran (Berlinguer)

Francesco Di Leva (Familia)

Guido Caprino (L’arte della gioia)

Pierfrancesco Favino (Napoli – New York)

Peppe Lanzetta (Parthenope)

La Rai accompagnerà il pubblico in ogni momento dell’evento, con una copertura capillare e multipiattaforma: dalla diretta TV alla conferenza stampa di annuncio delle nomination su RaiPlay, fino a una selezione di film premiati in passato da rivedere sulla piattaforma streaming.

La 70ª edizione dei David di Donatello non è solo una premiazione, ma una vera e propria festa del cinema italiano, che racconta un’industria viva, in evoluzione, e sempre più aperta a nuove voci, soprattutto femminili.